Teknoloji Samsung yakında 200 MP kameralı yeni bir akıllı telefon duyurabilir
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Samsung yakında 200 MP kameralı yeni bir akıllı telefon duyurabilir

Samsung, yeni paylaştığı videoyla birlikte 200 MP çözünürlük destekli ve 6 kameralı yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını gösteriyor. Bu sene Galaxy Note ailesine yönelik ürünler çıkmayacağı söylentileri devam ederken bu kamera yeteneklerinin tepe seviyesi Galaxy S modellerinde kullanılması planlanıyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Samsung yakında 200 MP kameralı yeni bir akıllı telefon duyurabilir
Samsung 200 MP kamera

Samsung Exynos Twitter hesabı, 200 MP çözünürlüklü toplamda 6 kameralı bir akıllı telefonun videosunu paylaştı. Şirketin aslında uzun zamandır bu tip bir görüntü sensörüne yoğunlaştığı biliniyordu. Ancak ilk kez bu kadar net bir videoyla detaylar ortaya çıktı.

Yeni kameraların dizilimi nasıl?

Video her ne kadar kısa süreli olsa da aslında arkada 4 önde ise 2 kamera yer aldığı görülüyor. Ayrıca videoda dikkat çeken ayrıntılardan biri de özellikle Exynos'a gönderme yapılıyor oluşu. Bu da aslında güçve verimlilik anlamında tepe seviyesi bir akıllı telefonun hazırlıklarını gösteriyor.

Şu an için Galaxy Note ailesiyle ilgili belirsizlik sürüyor. Dolayısıyla bu kameraların Galaxy Note serisine ait bir ürüne ait olması mümkün görünmüyor. Tahminler, Galaxy S serisinin yeni nesil tepe seviyesi modellerinde bu tasarımın kullanılabileceğini gösteriyor.

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