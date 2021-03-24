Samsung yakında 200 MP kameralı yeni bir akıllı telefon duyurabilir

Samsung Exynos Twitter hesabı, 200 MP çözünürlüklü toplamda 6 kameralı bir akıllı telefonun videosunu paylaştı. Şirketin aslında uzun zamandır bu tip bir görüntü sensörüne yoğunlaştığı biliniyordu. Ancak ilk kez bu kadar net bir videoyla detaylar ortaya çıktı.

Yeni kameraların dizilimi nasıl?

Video her ne kadar kısa süreli olsa da aslında arkada 4 önde ise 2 kamera yer aldığı görülüyor. Ayrıca videoda dikkat çeken ayrıntılardan biri de özellikle Exynos'a gönderme yapılıyor oluşu. Bu da aslında güçve verimlilik anlamında tepe seviyesi bir akıllı telefonun hazırlıklarını gösteriyor.

Dear shutterbug, what do you expect the most from smartphone camera? 📷 pic.twitter.com/HGwmoKYD3V

— Samsung Exynos (@SamsungExynos) March 22, 2021

Şu an için Galaxy Note ailesiyle ilgili belirsizlik sürüyor. Dolayısıyla bu kameraların Galaxy Note serisine ait bir ürüne ait olması mümkün görünmüyor. Tahminler, Galaxy S serisinin yeni nesil tepe seviyesi modellerinde bu tasarımın kullanılabileceğini gösteriyor.

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