Teknoloji Samsung yeni nesil esnek ekranları sergiledi
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Samsung yeni nesil esnek ekranları sergiledi

Güney Koreli teknoloji üreticisi Samsung, yeni nesil esnek yapıdaki ekranlı konsept modellerini sergiledi. Display Week 2021'de sergilenen ekranlar, önümüzdeki yıllarda somut birçok farklı üründe karşımıza çıkacak.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Samsung yeni nesil esnek ekranları sergiledi
Samsung

Samsung, telefon ve tabletler için büyük esnek ekranlı modellere yoğunlaşıyor. Yani ilerleyen süreçte bu tip ürünler raflara çıkabilir. Display Week 2021 etkinliği kapsamında yeni modellerini sergileyen Güney Koreli şirket, OLED yapıdaki akıllı telefonlara öncelik tanıyor.

Tabii bunlara ek olarak organizasyon kapsamında konsept modeller de sergilendi. Bu noktada 7.2 inç'lik ekranlı Galaxy Z Flip ve 7.6 inç'lik Galaxy Z Fold 2 gösterilen modeller arasında. Kullanıcılar yalnızca ufak ekranlı cihazlara bu sistemin uygulanabildiğini düşünüyor. Fakat durum böyle değil. Zira 17 inç'lik katlanabilir paneller de sunuluyor.

Yeni ekran teknolojileriyle birlikte tablet, telefon ve benzer cihazların belirli bir oranda hafiflemesi de söz konusu. Özellikle büyük ekranlı modeller düşünüldüğünde hafif ürünlerin önemi daha da artıyor.

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