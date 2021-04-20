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Teknoloji Şarj cihazı olmadan satılan iPhonelar 861 bin ton metal tasarrufu sağlıyor
MOBİL

Şarj cihazı olmadan satılan iPhone'lar 861 bin ton metal tasarrufu sağlıyor

Apple, 2021 Çevresel İlerleme Raporu'nda enerji verimliliğine vurgu yaparak şarj cihazı olmadan satılan iPhone'ların 861 bin ton metal tasarrufu sağlayacağını duyurdu.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Şarj cihazı olmadan satılan iPhonelar 861 bin ton metal tasarrufu sağlıyor
iPhone 12

Apple, geçtiğimiz sene sonunda duyurduğu iPhone 12 ile birlikte kutudan şarj aletlerini kaldırdı. Bu noktada şirketin iki dayanağı var. Bunlardan ilki mevcut kullanıcıların çok büyük bir bölümünün zaten halihazırda şarj adaptörlerinin olması. Diğeri ise kaynakların sınırlı kullanımı. Yani aslında Apple, iPhone 12'nin kutusundan şarj aletini çıkardığı zaman önemli oranda tasarruf etmiş oluyor. Tüm bunlara ek olarak yine de Apple ek ücret ödeyip satın almak isteyenler için adaptörleri ayrıca satıyor.

Bu durum her ne kadar ilk etapta bir dizi söylentiye neden olsa da Apple verdiği karardan memnun gözüküyor. Çünkü iPhone 12 ailesinin şarj cihazı olmadan satışa çıkarılması çinko ve kalaytasarrufu da sağlıyor.

iPhone 12 ailesine ek olarak ayrıca diğer ürünlerde de kutular ufaltılıyor ve tasarruf sağlanıyor.
iPhone 12 ailesine ek olarak ayrıca diğer ürünlerde de kutular ufaltılıyor ve tasarruf sağlanıyor.

Yeni yayınlanan Çevresel İlerleme Raporu'na göre Apple, iPhone 12'nin kutu içeriğinden şarj aletini kaldırarak bu sene 861 bin ton çinko, bakır ve kalaydan tasarruf etmeyi planlıyor. Ayrıca ek ürünler de dahil edildiğinde rakam aslında 1 milyon ton civarına ulaşıyor.

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