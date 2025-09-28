Şarjı yiyecek

Türkiye’de 5G teknolojisi yavaş yavaş yaygınlaşırken, “sıradan kullanıcı için ne değişecek?” sorusu da gündemde. Uzmanlara göre 5G, yüksek hız ve düşük gecikme gibi avantajlar sunsa da günlük kullanımda 4G hâlâ pek çok ihtiyacı karşılıyor. Dolayısıyla, sosyal medya kullanımı, mesajlaşma ya da video izleme gibi sıradan alışkanlıklarda 5G ile 4.5G arasındaki fark çok da hissedilmeyecek.





DAHA FAZLA MOBİL VERİ

Opensignal’ın analizine göre, bazı ülkelerde 5G kullanıcıları 4.5G kullanıcılarına kıyasla 1,7 – 2,7 kat daha fazla mobil veri kullanıyor. Hindistan’da yapılan bir araştırmada, 5G kullanıcılarının ortalama veri kullanımı 4.5G’ye kıyasla 3,6 kat daha fazla çıktı. 5G modemin ve bağlantının getirdiği yük nedeniyle telefonlar yüzde 6 ile yüzde 20 daha hızlı pil tüketimi yaşayabiliyor. Çalışmalar, 5G’nin cihazların bekleme hâlinde (standby) güç tüketimini 4.5G’ye kıyasla yaklaşık iki kat artırabileceğini gösteriyor. Ookla tarafından yapılan bir test analizinde ise 5G bağlantısının 4.5G’ye göre yaklaşık yüzde 11 daha fazla batarya gücü gerektirdiği sonucuna ulaşılmış.





FATURALAR %25 ARTABİLİR

GSM operatörleri 5G yatırımları ve ihale bedelleri nedeniyle söz konusu maliyeti faturaya yansıtacak. Piyasada telefon faturalarının yüzde 25’e varan oranlarda artacağından söz ediliyor. Buna karşılık 5G’nin asıl etkisi sanayi ve teknoloji tarafında ortaya çıkacak. Otonom araçlardan uzaktan cerrahi operasyonlara, akıllı şehirlerden milyonlarca cihazın aynı anda bağlandığı IoT sistemlerine kadar pek çok alanda 5G’nin sunduğu düşük gecikme ve yüksek kapasite kritik rol oynayacak.





KULLANICIYA LÜKS SANAYİ İÇİN GEREKLİLİK

Öte yandan kullanıcı açısından olumsuz yanları da var. 5G, yüksek hız sayesinde daha fazla veri tüketimine yol açıyor. Bu durum GSM faturalarını artırabileceği gibi, 5G bağlantısı cihazların daha yoğun çalışmasına neden olduğundan telefon şarjı da daha hızlı tükeniyor. Ayrıca kalabalık ortamlarda da 5G’nin farkı öne çıkıyor. Stadyum, konser veya festival gibi binlerce kişinin aynı anda internete bağlandığı alanlarda yavaşlık 5G ile büyük ölçüde aşılacak. Kısacası, sıradan kullanıcı için 5G bir “lüks” olarak algılansa da, sanayi, sağlık, ulaşım ve üretim sektörleri için teknolojik bir gereklilik haline gelmiş durumda.



