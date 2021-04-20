Siber saldırganlar pembe WhatsApp özelliğiyle kullanıcı verilerini çalıyor

Dünyanın en fazla tercih edilen anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, zaman zaman dolandırıcıların en büyük silahlarından biri oluyor. Sohbet gruplarında pembe tema şeklinde gelen bir dosya bağlantısı, kullanıcıları verilerinin ve hesabın ele geçirilmesine neden oluyor.

Pembe WhatsApp nedir?

Bu özellik aslında temel olarak WhatsApp görünümünü değiştirmeyi ve uygulamayı yeni bir renkle kullanmayı sağlıyor. Fakat dahası var. Arayüz değişiminin yanı sıra bu sayede çeşitli özellikler ekleneceği de belirtilenler arasında.

Sohbetlerden gelen 'pembe WhatsApp' bağlantısına tıklandığında tanıdık bir senaryo işliyor ve arka planda veriler saldırganların eline geçmeye başlıyor.

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Pembe WhatsApp, milyonlarca kullanıcı için ciddi bir problem oluşturuyor.

Pembe WhatsApp yükleyenler için çözüm yolu nedir?

Pembe WhatsApp bağlantılarına tıklayan kullanıcıların yapması gereken ilk şey öncelikle bu uygulamayı kaldırmak. Bunun yanı sıra web tarayıcılarda önbelleğin temizlenmesi ve kurulan uygulama erişim listesinin kontrol edilmesi şart.

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