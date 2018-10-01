Sirius Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi: Görüntüdeki cisimler UFO

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Acıbadem'de akşam saatlerinde çekilen görüntü, görenleri hayrete düşürdü. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntü üzerinde Sirius Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi araştırma gerçekleştirdi ve yaptığı araştımayı açıkladı.

Sirius Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi'nden yayınlanan görüntülere ilişkin olarak yapılan açıklamada "Bahsi geçen video üzerinde özel filtre analizi ve programlarla yapılan piksel, gölge, ışık, kontrast, negatif… vb. incelemede, değerlerin kare kare detaylı olarak incelenmesi ve analizi sonucu, videoya alınan ışıklı cisimlerin kesinlikle montaj olmadığı ve videoda hiçbir oynama ve efekt yapılmadığı tespit edilmiştir" dendi.

OYNAT 01:05 İstanbul semalarında beliren görüntü UFO söylentilerine sebep oldu İstanbul Acıbadem'de akşam saatlerinde çekilen görüntü, görenleri hayrete düşürdü. Görüntülerde birbiri ardına giden alev topları büyük merak uyandırdı. Görüntülerin hızla yayılmasından sonra UFO söylentileri gündeme geldi. Sosyal medyada, arada olan cama yansıyan bir ışık olduğu görüşünü savunan kullanıcılar da oldu.

Sputniknews'te yer alan habere göre Sirius Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi açıklamaya söyle devam etti: