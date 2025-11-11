Sony, PlayStation 5’in satış rakamlarını açıkladı: Xbox tamamen geride kaldı

Sony’nin 2020’de piyasaya sürdüğü PlayStation 5, küresel çapta 84,3 milyon satışla Xbox 360’ı geride bıraktı. Şirket ayrıca 119 milyon aktif kullanıcıya ulaştığını duyurdu.





PlayStation 5 satışları 84 milyonu geçti

Sony Interactive Entertainment, 2020’de piyasaya sürdüğü yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 (PS5) için güncel satış rakamlarını paylaştı. Şirketin son mali raporuna göre PS5’in küresel satış adedi 84,3 milyon seviyesine ulaştı. Böylece PS5, Xbox 360’ın 84 milyonluk ömür boyu satışını resmi olarak geride bırakarak, tüm zamanların en çok satan konsolları arasında yerini aldı.





PS5, Xbox One satışlarını neredeyse ikiye katladı

Sony’nin açıklamasına göre konsolun yalnızca 2025’in üçüncü çeyreğinde 3,9 milyon adet satıldığı bildirildi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre küçük de olsa %0,1’lik bir artış anlamına geliyor. PS5 böylece yalnızca satış hacminde değil, istikrarlı büyüme performansında da dikkat çekiyor.

Karşılaştırmak gerekirse, Xbox One bugüne kadar toplam 53 milyon adet satmıştı - PS5’in neredeyse yarısı kadar.





PlayStation ekosistemi rekor kırıyor

Sony’nin raporunda yalnızca donanım değil, kullanıcı tabanındaki büyüme de dikkat çekti. Şirket, PlayStation Online platformunun aylık aktif kullanıcı sayısının 119 milyonu geçtiğini duyurdu. Bu veri, hem PS5’in yaygın erişimini hem de oyun ekosisteminin güçlendiğini ortaya koyuyor.





Yeni oyun dalgası yolda

Sony, PS5 döneminin sonuna yaklaşırken yeni oyunlarla da heyecanı artırmayı hedefliyor. Şirket, Naughty Dog’un “Intergalactic: The Heretic Prophet”, Marvel’s Wolverine ve Grand Theft Auto 6 gibi dev yapımların çıkış hazırlığında olduğunu doğruladı. Ayrıca Ghost of Tsushima’nın Ekim ayında piyasaya sürülen yeni sürümünün 3,3 milyon adet satıldığı açıklandı.





Pandemiden sonra istikrarlı büyüme