Sosyal medyanın ortak gündemi: Mescid-i Aksa!

İsrail polisi, 8 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'ya yönelik düzenlediği alçak saldırıyla bir kez daha gündeme geldi. Aksa'daki Kıble Mescidi'ne giren İsrail polisi, ses ve gazbombalarıyla yatsı namazını kılan cemaate saldırdı. Plastik mermilerin de kullanılmasıyla birlikte 300'e yakın kişi yaralandı. Üstelik yaralılara müdahaleye giden sağlık görevlileri de İsrail güçleri tarafından hedef alındı.
Durum böyle olunca dünyanın dört bir yanındaki müslümanlar sokağa döküldü; tepkilerini belli etmek ve seslerini duyurabilmek için protestolar düzenlendi. Tüm bunlara ek olarak sosyal medyanın gündemi de bir anda değişti. Milyonlarca kullanıcı Facebook, Twitter ve Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla İsrail'e karşı sert tutumunu gösterdi.
Terörist İsrail, saldırının gerçekleştiği 8 Mayıs 2021'den bugüne hem Türkiye'de hem de dünyanın birçokfarklı ülkesinde sosyal medyanın gündeminde. Ayrıca Twitter'da '#Filistin' ile birlikte '#Müslümanlar' hashtag'i de en fazla paylaşım yapılan konular arasında.
#MescidiAksa etiketiyle birlikte paylaşım yapan milyonlarca kullanıcı, atılan tweet'lerle birlikte Filistin'e olan desteğini açıkça gösterdi.