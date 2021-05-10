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Sosyal medyanın ortak gündemi: Mescid-i Aksa!

İsrail polisinin 8 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'ya düzenlediği alçak saldırı sonrasında dünyanın dört bir yanındaki müslümanlar protestolarına devam ediyor. Facebook, Twitter ve Instagram'daki milyonlarca kullanıcı, #MescidiAksa, #Filistin ve #Müslümanlar etiketleriyle sosyal medyanın nabzını belirliyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Sosyal medyanın ortak gündemi: Mescid-i Aksa!
Mescid-i Aksa

İsrail polisi, 8 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'ya yönelik düzenlediği alçak saldırıyla bir kez daha gündeme geldi. Aksa'daki Kıble Mescidi'ne giren İsrail polisi, ses ve gazbombalarıyla yatsı namazını kılan cemaate saldırdı. Plastik mermilerin de kullanılmasıyla birlikte 300'e yakın kişi yaralandı. Üstelik yaralılara müdahaleye giden sağlık görevlileri de İsrail güçleri tarafından hedef alındı.

Durum böyle olunca dünyanın dört bir yanındaki müslümanlar sokağa döküldü; tepkilerini belli etmek ve seslerini duyurabilmek için protestolar düzenlendi. Tüm bunlara ek olarak sosyal medyanın gündemi de bir anda değişti. Milyonlarca kullanıcı Facebook, Twitter ve Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla İsrail'e karşı sert tutumunu gösterdi.

Dünyanın dört bir yanından bu alçakça saldırılara dur diyen insanlar tepkilerini sosyal medya aracılığıyla da dile getiriyor.
Dünyanın dört bir yanından bu alçakça saldırılara dur diyen insanlar tepkilerini sosyal medya aracılığıyla da dile getiriyor.

Terörist İsrail, saldırının gerçekleştiği 8 Mayıs 2021'den bugüne hem Türkiye'de hem de dünyanın birçokfarklı ülkesinde sosyal medyanın gündeminde. Ayrıca Twitter'da '#Filistin' ile birlikte '#Müslümanlar' hashtag'i de en fazla paylaşım yapılan konular arasında.

#MescidiAksa etiketiyle birlikte paylaşım yapan milyonlarca kullanıcı, atılan tweet'lerle birlikte Filistin'e olan desteğini açıkça gösterdi.

İşgalci İsrail güçleri Kıble Mescidi’ndeki Müslümanlara plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırdı
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İşgalci İsrail güçleri Kıble Mescidi’ndeki Müslümanlara plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırdı
İşgalci İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'daki Kıble Mescidi içinde fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tutan Filisitinlilere, göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti. Filistinliler, İsrail polisinin müdahalesine taş atarak karşılık verdi.

Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırı anına ilişkin yeni görüntüler
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Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırı anına ilişkin yeni görüntüler
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Kıble Mescidi'nin içinde namaz kılan cemaate ses bombaları ve plastik mermi ile saldırdı. İşgalci kuvvetlerin müdahalesi sonrası 200'den fazla Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Mescid'i Aksa'da direniş: Müslümanların çığlıkları Ağlama Duvarı'nda duyulmuyor
DÜNYA
Mescid'i Aksa'da direniş: Müslümanların çığlıkları Ağlama Duvarı'nda duyulmuyor

İşgalci İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı
DÜNYA
İşgalci İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı

Mescid'i Aksa'da direniş: Müslümanların çığlıkları Ağlama Duvarı'nda duyulmuyor
DÜNYA
Mescid'i Aksa'da direniş: Müslümanların çığlıkları Ağlama Duvarı'nda duyulmuyor
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İki yüzlü Batı

İki yüzlü Batı

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Yaralı sayısı 305

Yaralı sayısı 305

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Filistin 7'den 70'e direniyor

Filistin 7'den 70'e direniyor

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