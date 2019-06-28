Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Teknoloji Suriye ve Ürdünlü kızlardan yeni girişimcilere yol gösterecek proje
ÜRÜN HABERLERİ

Suriye ve Ürdünlü kızlardan yeni girişimcilere yol gösterecek proje

Suriye'deki savaştan kaçarak Ürdün'e sığınan Büşra ile Ürdünlü arkadaşı Hena yeni girişimcilere yol gösterecek bir bilgisayar programı geliştirdi.

Haber Merkezi AA
Said isimli projeyi geliştiren Büşra Seniyan Hena Cemal
Said isimli projeyi geliştiren Büşra Seniyan Hena Cemal

Suriye'deki savaştan kaçarak Ürdün'e sığınan ve üniversite eğitimi alamayan Büşra Seniyan (21) ile Ürdünlü arkadaşı Hena Cemal (23) yeni girişimcilere yol gösterecek bir bilgisayar programı geliştirdi.

Ürdün'ün kuzeyindeki İrbid kentindeki, "Tahfiz" Liderlik ve Geliştirme Derneğinde çalışmalar yürüten, Büşra ile Hena'nın geliştirdiği ve "Said" ismi verilen proje girişimcilere yeni bir kapı açacak.

Büşra ve Hena, birçok gencin kendi projelerini geliştirmeye çalıştığını ancak başarılı olamayıp zarar ettiklerini söyledi.

Girişimcilere destek olma fikriyle yola çıkıp bu programı geliştirdiklerini anlatan Büşra ve Hena, bununla girişimcilere, idari yönetim sürecinin fizibilitesi, stratejik planlama, insan kaynakları ve yönetimi, çalışma ekibinin uygun ve doğru bir şekilde oluşturulması, güçlü ve zayıf yönler, fırsatlar ile tehditlerin analiz edilmesi konularında destek olmayı amaçladıklarını belirtti.

Üniversite eğitimini yaklaşık bir yıl önce Muhasebe ve Finans alanında tamamladığını dile getiren Hena, girişimcilik konusunda uzman bir üniversite hocasından dersler alıp kendini geliştirdiğine dikkati çekti.

İstenince hiçbir şey imkansız değildir

Lisede çok başarılı olmasına rağmen ülkesindeki savaştan kaçarak Ürdün'e gelen Büşra ise üniversite eğitimi alma konusunda arkadaşı kadar şanslı olmasa da arkadaşıyla geliştirdiği projenin kendisine bilgisayar konusundaki yeteneklerini geliştirme imkanı sunduğunu söyledi.

2013'ten bu yana ailesiyle Ürdün'de yaşadığını ve bu projeyle ülkesinde yapamadıklarını yapma fırsatı elde ettiğini belirten Büşra, "Farklı milletlerden gençlerin gerçekleştirmek istediği fikirleri var. Biz de buradan hareketle gayret ve ısrar olduğu sürece hiçbir şeyin imkansız olmadığını ispatlamak için bu projeyi geliştirdik." dedi.

REKLAM

Derneğin girişimcilik alanında faaliyet gösteren farklı uluslararası kuruluşlarla çalıştığını ifade eden "Tahfiz" Liderlik ve Geliştirme Derneği Müdürü Ahmed Fuad ise Hena ve Büşra'yı harika bir fikirle bir araya getirdikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

Fuad, projenin başarılı olması için gece gündüz çalışan Hena ve Büşra için bilgisayar laboratuvarlarını tahsis ettiklerini sözlerine ekledi.

Hayatını feda etti

Hayatını feda etti

​Mursi, özgürlüğünü insanlığın yüksek değerleri uğruna verdi.
Atina roket ve füze menzilimizde

Atina roket ve füze menzilimizde

​Çipras'ın 'Ordumuz hazır' lafı Türkiye için 'boş' bir tehdit.
Yüzde 15 artış yapıldı

Yüzde 15
artış yapıldı

​EPDK'dan elektrik zammına ilişkin açıklama yapıldı.
İdlib'de rejim mevzileri vuruldu

İdlib'de rejim mevzileri vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika Suriye açıklaması.
11'i muvazzaf<br>3'ü albay

11'i muvazzaf
3'ü albay

FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasına operasyon.
10 dakikayı <br>aşana ceza

10 dakikayı
aşana ceza

Sinema filmi gösterim arası ise 15 dakikayı geçemeyecek.
60'a yükseldi

60'a yükseldi

Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı.
İhracat yüzde 12 arttı

İhracat yüzde 12 arttı

​Mayıs ayına ilişkin dış ticaret rakamları açıklandı.

Eren’in adı göklerde

Eren’in adı göklerde

Eren Bülbül'ün anısı göklerde yaşayacak.
İstihdam müjdesi

İstihdam müjdesi

​Adalet Bakanlığı 12 bin 713 personel alacak.
Dikkat çeken poz

Dikkat çeken poz

Erdoğan ile Trump G-20'de böyle poz verdi.
G-20'de<br>aile fotoğrafı

G-20'de
aile fotoğrafı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump yan yana.
1 milyondan fazla

1 milyondan fazla

​Polis Diyarbakır'da 26 ayrı noktada ele geçirdi.
Karı-kocanın<br> makas dehşeti

Karı-kocanın
makas dehşeti

Yarışan karı-koca zincirleme kazaya neden oldu.
Trafikte son durum

Trafikte son durum

FSM'yi kullanacaklar dikkat 4 şerit kapalı.
Evlerinizi <br>terk edin çağrısı

Evlerinizi
terk edin çağrısı

​Tekirdağ'da gece yarısı korkutan patlama.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.