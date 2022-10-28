Teknoloji Take Off İstanbul Uluslararası Girişim Zirvesi sona erdi Genç girişimciler ödüllerini Selçuk Bayraktarın elinden aldı
BİLİM

'Take Off İstanbul' Uluslararası Girişim Zirvesi sona erdi: Genç girişimciler ödüllerini Selçuk Bayraktar’ın elinden aldı

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında bu yıl beşincisi düzenlenen Take Off İstanbul kapanış günü ve ödül töreni ile yine hafızalardan silinmeyecek bir etkinliğe imza attı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yürütücülüğünde gerçekleştirilen Take Off İstanbul’un ödül törenine katılan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar gençlere ödüllerini takdim etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Take Off İstanbul Uluslararası Girişim Zirvesi sona erdi: Genç girişimciler ödüllerini Selçuk Bayraktar’ın elinden aldı
T3 Vakfı Mütevelli Heyeti ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar gençlere ödüllerini takdim etti.

Son gününde yine dopdolu programı ile dikkat çeken zirvede gün boyunca girişimci takımlar yatırımcılarla görüşmelere devam ederken ikinci gün sonunda yarı finale kalan 35 girişim arasında yapılan değerlendirmeler sonucunda finale kalan 10 girişim belirlendi. Finale kalan 10 girişim içerisinden gün içerisinde gerçekleşen son değerlendirme ve sunumların ardından dereceye giren ilk 3 ödül töreninde açıklandı.

Ödül töreni öncesinde Take Off İstanbul sahnesi T.C Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı aynı zamanda TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır’ı ağırladı. Gençlere özel bir sunum gerçekleştiren Kacır etkinlik ile ilgili olarak şunları söyledi; “TEKNOFEST’in en önemli etkinliklerinden biri olan Take Off İstanbul’da dünyanın farklı coğrafyalarından, ülkelerinden girişimciler, yatırımcılar, özel sektörün ve kamunun yöneticileri bir araya geldiler. Dünyanın daha iyi bir dünya olabilmesi adına girişimcilerimizin geliştirdikleri yenilikçi teknolojileri bizzat gözlemleme imkânı buldular. Gerçekten bölgenin en büyük girişim etkinliğine ev sahipliği yapıyoruz. Bundan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz.”

Selçuk Bayraktar “Dünyayı Şekillendirecek Girişimler Take Off’tan çıkacak”

Mehmet Fatih Kacır’ın sunumunun ardından sahneye çıkan Selçuk Bayraktar Take Off İstanbul katılımcılarla geçmişte, ilk girişimcilik yıllarında yaşadığı birkaç anısını paylaştı. Take Off İstanbul ile ilgili olarak “ Take Off her yıl kendi üstüne koyarak giden ve geçtiğimiz yıl Türkiye’nin en büyük zirvesi olmayı başarmış bir etkinlik. Bu yıl 60 ülkeden katılım var. Dünyayı şekillendirecek girişimlerin Take Off’tan çıkacağına inanıyoruz. Bunun içinde düzenliyoruz. İnşallah gençlerimiz azimle, inanarak, gayretle ülkemizi muasır medeniyetlerin ötesine taşıyacaklar. İnsanlık yararına, ülkemizin faydasına nice işler başaracaklar” şeklinde görüşlerini iletti.

Take Off İstanbul Birincisi Navlungo…

Uluslararası Girişim Zirvesi Take Off İstanbul’da finale kalan 10 girişimin içerisinden dereceye girmeye hak kazanan ilk 3 girişim; üçüncülük Tranzmeo, ikincilik Algbio ve birincilik ödülü Navlungo oldu. Birinciliği elde eden girişim Navlungo’nun geliştirdiği teknolojik proje ile sınır ötesi e-ticaret lojistiği ve KOBİ’lere, çevrimiçi perakendecilere ikmal çözümleri sunuluyor. Ödüllerini Selçuk Bayraktar’ın elinden alan girişimciler ayrıca birincilik ödülü olarak 20 bin dolar, ikincilik ödülü olarak 15 bin dolar ve üçüncülük ödülü olarak 10 bin dolar aldılar. Take Off İstanbul kapsamında İSTKA Özel Ödülünü de Pivony isimli girişim elde etti.

Take Off Büyüyerek Devam Edecek…

Türkiye’nin teknoloji girişimleri için bölgesel bir merkez olma hedefine yönelik önemli bir zirve olan, yerli ve yabancı girişimcileri yatırımcılarla bir araya getiren Take Off Girişim Zirvesi gelecek yıllarda daha da büyüyerek devam edecek. Yurt dışından ve yurt içinden katılımcıların yer aldığı, 2022 yılında Türkiye’nin en büyük girişimcilik zirvesi olmuş olan Take Off bundan sonraki yıllar için de hedefini büyüttü. Türkiye’nin Orta Doğu, Kuzey Afrika, Amerika Birleşik Devletleri, Güneydoğu Asya ve Avrupa bölgelerinde bulunan teknoloji girişimlerinde yatırımcılar için merkezi bir konumda olması ile dikkat çeken zirve, uluslararası güçlü girişimlere, mentorlara ve kurumsal firmalara ev sahipliği yapmaya devam edecek.

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