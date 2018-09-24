TEKNOFEST sona erdi

İstanbul Yeni Havalimanı’nda 20 – 23 Eylül tarihleri arasında düzenlenen "Ayakları Yere Basmayan İlk Festival" TEKNOFEST İstanbul etkinliği sona erdi. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi önderliğinde düzenlenen festivale 550 bin kişi katıldı.

Yeni Şafak Teknoloji ekibi olarak festival alanında yerimizi aldık. Yerli ve milli projeleri yakından inceledik.

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Valisi Vasip Şahin ile T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar katıldı.

Açılışta konuşan Bayraktar, "Bugün kurduğumuz bir ailenin, gördüğümüz bir düşün gerçek olduğu gün, bugün milli teknoloji hamlesi vizyonunu, on binlerce, yüz binlerce gencimizle paylaştığımız bir gün, bugün çıktığımız yolda artık tek başımıza olmadığımızı gösteren bir gün." diye konuştu.

Bayraktar, 7-8 yaşlarında kendi içinde havacılığın bir tutku olarak başladığını anımsatarak, o yaştan itibaren tutkunun hiç gitmediğini anlattı.

"Bugün Türkiye'miz o tutku sayesinde milli İHA'larımıza, SİHA'larımıza sahip." diyen Bayraktar, bugün burada 14 farklı kategoride 2 bini aşkın gencin yarıştığını söyledi.

OYNAT 02:24 Selçuk Bayraktar: Kızım astronot olsun, oğlum uzaya gitsin Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul büyük bir coşkuyla başladı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar TEKNOFEST festivali ile ilgili TVNET'e açıklamalarda bulundu. Bayraktar, “Festivalimizin mottolarından bir tanesi 'kızım astronot olsun, oğlum uzaya gitsin, dedelerin aklı havada olup dedelerin izinde olanların festivali. Nuri Demirağ'ların, Vecihi Hürkuş'ların, Lagari Hasan Çelebi'lerin festivali” diye konuştu.



Nefes kesen yarış

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinin ilk günü nefes kesen bir yarış gerçekleşti.

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AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu "Kawasaki H2R" motoru ile Tesla P100 DL, Red Bull sporcusu Türkiye ralli şampiyonu Yağız Avcı’nın kullandığı Lotus Evora 430 GT, Avrupa Şampiyonu Red Bull sporcusu motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu’nun kullandığı Aston Martin The New Vantage, SoloTürk F16 uçağı ve özel jet Challenger 605’e meydan okudu.

ATAK helikopterleri harmandalı oynadı

İstanbul Yeni Havalimanı Yerleşkesinde düzenlenen TEKNOFEST etkinliği boyunca gökyüzünde yerini alan ATAK helikopterlerinin harmandalı gösterisi izleyenleri hayran bıraktı.

OYNAT 01:05 ATAK helikopterlerden harmandalı şovu TEKNOFEST kapsamında gösteri yapan ATAK helikopterler harmandalı oynadı. Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul 3. Havalimanı'nda başladı. TEKNOFEST kapsamında ATAK helikopterler gösteri yaptı. ATAK helikopterlerin harmandalı oynadığı anlar vatandaşların beğenisini topladı.



SoloTürk gösterisi TEKNOFEST'e damga vurdu

Birçok hava gösterisinin düzenlendiği TEKNOFEST İstanbul etkinliğine SoloTürk damga vurdu. Yaklaşık 30 dakika süren şov izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Türk Yıldızları ve Boeing 777 beraber uçtu

Türk Yıldızları NF-5 2000 jetleri ve THY'nin Boeing 777 uçağı, TEKNOFEST İstanbul kapsamında Tarihi Yarımada ve İstanbul Boğazı üzerinde uçtu.

Etkinlikler kapsamında Türk Yıldızları 2010'dan itibaren modernize edilen 7 adet NF-5 2000 jetiyle, THY'nin Boeing 777 uçağı festival alanı üzerinde kol düzeninde uçuş gerçekleştirdi.

Türk Yıldızları ve THY'nin Boeing 777 uçağı, İstanbul Yeni Havalimanı'ndan başladıkları uçuşlarını, Tarihi Yarımada, İstanbul Boğazı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçerek gerçekleştirirken, uçuş vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

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TEKNOFEST İstanbul'dan insanlık yararına teknolojiler çıktı

Bireylerin sosyal sorumluluk bilincini teknolojik bilgi ve birikimleriyle entegre edip topluma fayda sağlayacak projeler ortaya çıkarması için İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması düzenlendi.

Yarışmaya katılan öğrenciler sağlık, ulaşım, çevre alanlarına ilişkin sorunları çözmek amacıyla teknolojiler geliştirdi.

Yarışma Düzenleme Komitesi ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Murat Ceylan açıklamada, yarışmanın 3 farklı kategoride gerçekleştirildiğini söyledi.

Kendisinin aynı zamanda sağlık kategorisinde jüri üyeliği yaptığını anlatan Ceylan, yarışmacıların birbirinden değerli çözümlere imza attığını ifade etti. Ceylan, şöyle konuştu:

"Türkiye'de çok deha zihinlerin olduğunu gördüm. Fırsat verildiği zaman ne gibi işler başarılabileceğine şahitlik ettim. Kanser tanısını bir gebelik testi gibi kolayca yapabilecek bir çözüm üzerinde çalışan ekibimiz vardı. Gerçekten etkileyiciydi. Bir başka projede fizik tedavi alanında dünyada uygulanmayan insansız teşhis ve tedaviye olanak sağlayan robotik bir çözüm vardı. Bunların dışında da gerçekten çok değerli projeler vardı. Milli Teknoloji Hamlesi'nin daha nicelerini devam ettireceğine inanıyorum."

TEKNOFEST'e 550 bine yakın ziyaretçi geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Yeni Havalimanı'nda 20-23 Eylül tarihleri arasında 4 gün boyunca düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni 550 bine yakın kişinin ziyaret ettiğini açıkladı.

Mevlüt Uysal, "Bu süreç içerisinde 550 bine yakın ziyaretçi geldi. Her gün ortalama 200 bine yakın insan geldi. T3 Vakfı ile başlarken 'Bu kadar kişi gelir mi, bu kadar hareketli geçer mi' diye tereddütlüydük. Böyle bir festivale İstanbul'un, Türkiye'nin ihtiyacı varmış. İlk sene olmasına rağmen bu kadar ilgi olması çok güzel" dedi.

Türkiye'nin ilk teknoloji festivalinin paydaşlarından Gençlik ve Spor Bakanlığı, festivale 42 ilden 10 bin gencin katılımını sağladı.

Sabah saat 09.00’da başlayan etkinlikler 18.00’a kadar kesintisiz devam etti. Festival boyunca İMERA, Soner Sarıkabadayı ve Edis şarkılarıyla ziyaretçilere müzik şöleni yaşattı.

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İMERA