Teknoloji savaşında yapay zekâ cephesi

Trump’ın yeni döneminde Çin’e karşı teknoloji savaşını özellikle yapay zekâ, yazılım ve robotik gibi alanlarda sürdüreceğine kesin gözüyle bakılıyor. Çin'in liderliğe oynadığı teknoloji liginde, ABD'li teknoloji şirketlerinin Trump'a verdiği desteğe şaşırmamak gerekiyor.
Donald Trump’ın yeniden başkan seçilmesi birçok alanda olduğu gibi teknolojide de kendisini hissettirecek. Önceki döneminde Çin’e yaptırım ve gümrük tarifeleriyle açıkça savaş ilan eden Trump’ın, gerilimi daha da artıracağına kesin gözüyle bakılıyor. Ucuz iş gücü nedeniyle Uzak Doğu’ya yerleşmiş olan ABD’li teknoloji şirketlerini ana vatana döndürmek için yeni avantajlar sunulması bekleniyor. Özellikle yapay zekâ alanında önemli kısıtlamaların gündeme geleceği öngörülüyor.
SİLİKON VADİSİ'NE ÖZEL KORUMA
Veri güvenliği gibi konular bahane edilerek ABD tarafından Çinli yapay zekâ yazılımlarına yaptırımlar uygulanabilir. Trump’ın yeni döneminde Silikon Vadisi başta olmak üzere, ABD’li teknoloji şirketlerinin küresel ekonomideki gücünü pekiştirmeye, Çin ve Güney Kore gibi ülkelere karşı kaybettiği mevzileri geri kazanmaya odaklanacağı düşünülüyor. Çin, 13 temel teknolojiden 5’inde küresel liderliği elde etti. Yapılan analizlere göre, ABD’nin hakim olduğu yapay zeka, robotik ve çip üretimi gibi 7 alanda da arayı kapatmak üzere. Özellikle son yıllarda çip üretiminde Uzak Doğulu firmaların atağı söz konusu. Bu nedenle, birçok ABD’li teknoloji şirketi de kampanya sürecinde Trump’ın korumacı politikalarına destek verdi. 130 milyon dolardan fazlasını Trump kampanyalarına yatıran teknoloji milyarderi Elon Musk, sosyal medya sitesi X’in sahipliğini kullanarak Trump'a açık destek verdi. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Apple CEO’su Tim Cook gibi önemli isimlerle, Trump’ın son yıllarda yakın bir temas halinde olduğu konuşuluyordu.
ÇİNLİ FİRMALARA YAKIN MARKAJ
1990 sonrası dönemde yoğun şekilde yabancı sermaye çeken Asya devi, Batılı şirketlerin yüksek teknoloji üretimini önce öğrendi, sonra kopyaladı. Çinliler en nihayetinde akıllı telefon, bilgisayar, TV, robot, enerji paneli ve çip gibi milyar dolarlık pazarlarda öne çıkmaya başladı. İşte bu durumdan rahatsız olan Trump’ın, Çinli firmalara önemli engellemelerde bulunacağı konuşuluyor. Uzmanlar, ABD’nin Çinli teknoloji devlerine hareket alanı bırakmak istemediğini vurguluyor.
KORUMACILIĞIN MALİYETİ 3,5 TRİLYON DOLAR
- Geçtiğimiz yıllarda Deutsche Bank’ın hazırladığı bir rapora göre, teknoloji savaşlarının küresel ekonomiye maliyeti 3,5 trilyon dolardan daha fazla olarak hesaplanmıştı. ABD’nin bu yeni dönemde özellikle yapay zeka, yazılım, robotik teknolojiler ve çip alanlarında Çin’i köşeye sıkıştırması bekleniyor. Pekin Yönetimi ise, Biden döneminde de süren kısıtlamalardan ders alarak kendi üretim ve tedarik altyapısını güçlendirerek bu yeni sürece sıkı hazırlanmış gibi görünüyor. Trump’ın seçim vaatlerinde yer alan Çin mallarına karşı yüzde 60 vergi kararı uygulanırsa, Çin’in öngörülen ekonomik büyümesinin yüzde 2,5 puanını veya yaklaşık yarısını azaltacağı öngörülüyor.