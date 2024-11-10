Teknoloji savaşında yapay zekâ cephesi

Donald Trump’ın yeniden başkan seçilmesi birçok alanda olduğu gibi teknolojide de kendisini hissettirecek. Önceki döneminde Çin’e yaptırım ve gümrük tarifeleriyle açıkça savaş ilan eden Trump’ın, gerilimi daha da artıracağına kesin gözüyle bakılıyor. Ucuz iş gücü nedeniyle Uzak Doğu’ya yerleşmiş olan ABD’li teknoloji şirketlerini ana vatana döndürmek için yeni avantajlar sunulması bekleniyor. Özellikle yapay zekâ alanında önemli kısıtlamaların gündeme geleceği öngörülüyor.

Veri güvenliği gibi konular bahane edilerek ABD tarafından Çinli yapay zekâ yazılımlarına yaptırımlar uygulanabilir. Trump’ın yeni döneminde Silikon Vadisi başta olmak üzere, ABD’li teknoloji şirketlerinin küresel ekonomideki gücünü pekiştirmeye, Çin ve Güney Kore gibi ülkelere karşı kaybettiği mevzileri geri kazanmaya odaklanacağı düşünülüyor. Çin, 13 temel teknolojiden 5’inde küresel liderliği elde etti. Yapılan analizlere göre, ABD’nin hakim olduğu yapay zeka, robotik ve çip üretimi gibi 7 alanda da arayı kapatmak üzere. Özellikle son yıllarda çip üretiminde Uzak Doğulu firmaların atağı söz konusu. Bu nedenle, birçok ABD’li teknoloji şirketi de kampanya sürecinde Trump’ın korumacı politikalarına destek verdi. 130 milyon dolardan fazlasını Trump kampanyalarına yatıran teknoloji milyarderi Elon Musk, sosyal medya sitesi X’in sahipliğini kullanarak Trump'a açık destek verdi. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Apple CEO’su Tim Cook gibi önemli isimlerle, Trump’ın son yıllarda yakın bir temas halinde olduğu konuşuluyordu.