Tiangong-2 adındaki uzay istasyonu da dünyaya düşecek

Çin, uzay istasyonlarından birinin daha dünya düşeceğini duyurdu. Bildiğiniz gibi daha öncesinde Çin’e ait Tiangong-1 uzay istasyonun nisan ayında atmosferi delerek yeryüzüne düşmüştü. İnsanlar için dahi tehlike oluşturan hatta atmosferden geçerken parçalanan Tiangong-1 uzay istasyonun bazı parçalarının Türkiye’ye düşeceği dahi belirtilmişti.

Şimdi ise Çin Uzay Ajansı’nın yaptığı açıklamaya göre Çin’e ait Tiangong-2 adındaki uzay istasyonu yeniden dünyaya düşecek. Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi direktör yardımcısı Lin Xiqiang şu açıklamayı yaptı:

"Tiangong-2, iki yıllık süreçte görevini tamamladı ve tüm yükler şu anda iyi durumda. 2019 Temmuz ayına kadar yörüngede olacak ve sonrasında kontrollü bir şekilde yörüngeden çıkarılacak”

TEKNOLOJİ Çin'in kontrolden çıkan uzay istasyonu Tiangong-1 düştü

Yapılan açıklamada yer alan kontrollü ifadesi dünyaya düşme tabirinin Tiangong-1 uzay istasyonuna göre düşüşün farklı olacağını gözler önüne seriyor. Tiangong-1 adındaki uzay istasyonunun bildiğiniz gibi kontrolü kaybedilmişti ve istasyon yer çekimine yenik düşerek dünyanın yüzeyine çakılmıştı.

Tiangong-2 adındaki uzay istasyonu için ise durum çok farklı. Çinli bilim insanları Tiangong-2’nin kontrolünü kaybetmiş durumda değil. Yani uzay istasyonunu atmosferde yakarak kontrollü bir şekilde yok etmeyi planlıyorlar. Yani Tiangong-2’nin ne zaman yörüngeden çıkacağına karar verebilecekler. 2019 Temmuz ayına kadar yörüngede tutmayı planladıkları uzay istasyonunu ise sonrasında yörüngeden çıkararak yok edecekler.