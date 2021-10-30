TikTok içerik oluşturucuların gelir elde etmesi için Bahşişler özelliğini hayata geçiriyor

TikTok, uzunca bir süredir içerik üreticilere yönelik gelir oluşturma modelleri üzerinde çalışıyor. Bahşişler olarak isimlendirilen yeni sistem ise güncel çözüm olarak görülüyor. Böylece kullanıcılar istedikleri içerik oluşturuculara platform üzerinden para gönderebilecek.

Şu anda test aşamasındaki Bahşişler özelliği, ödemelerden hiçbir kesinti yapmadan doğrudan içerik oluşturuculara sunuyor. Üstelik gayet basit bir kullanım arayüzü var. Yalnızca profil simgesine tıklayıp Bahşişler düğmesi üzerinden işlem tamamlanabiliyor.

Topluluğumuza değer katmak ve TikTok deneyimini zenginleştirmek için yeni yollar düşünüyoruz.

Konuyla alakalı olarak açıklama yapan bir şirket sözcüsü, TikTok deneyimini zenginleştirmenin yollarını aradıklarını özellikle belirtiyor.

Şu an için özelliğin tam anlamıyla entegre edileceği belli değil. Fakat ilk etapta 100 bin takipçiye sahip hesaplara sunulacağı ifade ediliyor.

REKLAM

TEKNOLOJİ TikTok da sesli sosyal ağ geliştirmeye başladı