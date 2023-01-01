Togg'un Trumore uygulamasından yerli ve milli navigasyon hizmeti: Gez

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Togg'un Trumore uygulamasından navigasyon hizmeti: Gez.
Türkiye'nin otomobili Togg’un aralık ayında duyurusunu gerçekleştirdiği Trumore platformunun önemli parçalarından biri olan Trumore mobil uygulaması App Store, Google Play Store ve Huawei AppGallery uygulama mağazalarında cuma günü itibarıyla hizmete sunuldu.
Trumore'un en dikkat çeken özelliklerinden biri de 'Gez' isimli navigasyon hizmeti oldu.
Servis, girilen rota üzerindeki paralı köprü ve otoyolların ne kadar tutacağını, aracınız elektrikliyse ne kadar enerji harcayacağını gösteriyor. Tarihi yerleri, müzeleri, kültür rotalarını ayrıntılı biliyor. Yani rakiplerine göre Türkiye’yi daha iyi tanıyor.