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Teknoloji

Togg'un Trumore uygulamasından yerli ve milli navigasyon hizmeti: Gez

Togg’un aralık ayında duyurusunu gerçekleştirdiği Trumore platformunun önemli parçalarından bir tanesi olan Trumore mobil uygulaması cuma günü hizmete sunuldu. 24 saat içinde APP Store'da en çok indirilen uygulama olan Trumore'un en dikkat çeken özelliklerinden biri de 'Gez' isimli navigasyon hizmeti oldu. 'Gez' girilen rota üzerindeki paralı köprü ve otoyolların ne kadar tutacağını, elektrikli araçların ne kadar enerji harcayacağını ve kültür rotalarını biliyor.

22:30 . 22/01/2023 Pazar
Yeni Şafak
Togg'un Trumore uygulamasından navigasyon hizmeti: Gez.

Togg'un Trumore uygulamasından navigasyon hizmeti: Gez.

Türkiye'nin otomobili Togg’un aralık ayında duyurusunu gerçekleştirdiği Trumore platformunun önemli parçalarından biri olan Trumore mobil uygulaması App Store, Google Play Store ve Huawei AppGallery uygulama mağazalarında cuma günü itibarıyla hizmete sunuldu.

  • Uygulama, 24 saat içinde APP Store'da 'kategori bağımsız' en çok indirilen uygulama oldu.

TÜRKİYE'Yİ DAHA İYİ TANIYAN NAVİGASYON

Trumore'un en dikkat çeken özelliklerinden biri de 'Gez' isimli navigasyon hizmeti oldu.

Servis, girilen rota üzerindeki paralı köprü ve otoyolların ne kadar tutacağını, aracınız elektrikliyse ne kadar enerji harcayacağını gösteriyor. Tarihi yerleri, müzeleri, kültür rotalarını ayrıntılı biliyor. Yani rakiplerine göre Türkiye’yi daha iyi tanıyor.

ÖN SİPARİŞLER UYGULAMADAN VERİLECEK

Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, CES 2023 kapsamında yaptığı açıklamada,
“Kullanıcılarımız Trumore platformu üzerinden katılacakları bir yarışma veya kura yöntemiyle de Togg akıllı cihazlarına ön sipariş verme hakkını elde edebilecekler. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına özel olarak üretilecek ve açık artırma ile satışa sunulacak NFT koleksiyonu, 2023 adet akıllı cihazın ön siparişine katılma hakkı ve sıralama önceliği sunacak.”
demişti ve ön siparişlerin Trumore üzerinden alınacağını işaretini vermişti.

#Togg
#navigasyon
#Uygulama
#Trumore
1 saat önce
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Togg'un Trumore uygulamasından yerli ve milli navigasyon hizmeti: Gez
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