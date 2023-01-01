Varank: İHA'larda TOGG'da yaptığımızı 5G'de de yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın

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Mustafa Varank
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının himayesinde, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsünün (TÜSSİDE) desteğiyle düzenlenen 'Üretim Teknolojileri Girişim Hızlandırma Programı 5G@EndTech Demo Day' etkinliği Tuzla'da gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank burada bir konuşma yaptı.
Mustafa Varank, artık her şeyin birbiriyle bağlantılı ve etkileşim içinde olduğu bir dünyada, inovasyonun kriterlerinin önemli ölçüde telekomünikasyon sistemlerinin yaygınlığı, güvenilirliği ve hızına bağlı bir şekle bürünmüş durumda olduğunu söyledi.
5G sayesinde minimum veri ve zaman kaybıyla araç-araç ve araç-altyapı iletişiminin sorunsuz şekilde sağlanabildiğini söyleyen Varank, "2026 yılına kadar 3,5 milyar cihaz, hatta belki de daha da fazlası 5G'ye bağlanacak. Önümüzdeki dönemde her alanda olmazsa olmaz bir teknolojiden bahsediyoruz. Oluşturacağı ekonomik değere baktığımızda da çok büyük rakamlar söz konusu. 5G'nin 2035 yılı sonuna kadar küresel pazarda 3,8 trilyon dolar ekonomik değer ve 25 milyona yakın istihdam oluşturması bekleniyor. İmalat sektöründe geliştirilecek uygulamalar ise ortaya çıkacak bu değerin önemli bir kısmını oluşturacak. Bu manada biz de 5G teknolojisinde öncü ülkelerden bir tanesi olabilmek için hummalı çalışmalar yürütüyoruz. Artık yaşanan dönüşümleri uzaktan izleyen bir Türkiye yok. Doğru zamanda, doğru teknolojiye yatırım yapan bir Türkiye var. İHA'larda, Togg'da yaptığımızı, 5G'de de yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu doğrultuda 5G ve ötesi teknolojilerle bağlantılı yaşam noktasında biz yol haritamızı hazırladık. Biz bu yol haritasıyla 5G ve ötesi iletişim teknolojilerinin getireceği fırsatları değerlendirdik. Ekosistem geliştirme, mevzuat ve standartlar, teknolojik olgunluk, dikey sektörler boyutlarında stratejilerimizi şu anda belirledik. İnşallah yol haritamızı yakın bir zamanda kamuoyuyla paylaşacağız" diye konuştu.
Varank, "KOBİ'lerin, sanayinin ve üniversitelerin içerisinde olduğu, TÜBİTAK tarafından desteklenen uçtan uca yerli ve milli 5G haberleşme şebekesi projesiyle 5G altyapısının yerli ve milli olarak geliştirilmesine yönelik önemli mesafeler katettik. Gelinen aşamada, 7, 13 Ghz'lik radyolink sistemini, tamamen yerli ve milli 5G çekirdek şebeke yazılımını, 5G cihazları çekirdek şebekeye erişimlerini sağlayacak radyo erişim şebekesi yazılımını başarıyla tamamladık. 5G baz istasyonları için radyo frekans bileşenlerin, antenlerin ve vericilerin tasarımı tamamlandı ve bu manada şu anda saha testlerine geçildi. Ülkemizde 5G altyapısının kurulmaya başlamasıyla birlikte bu projenin çıktılarını da elbette sahada aktif olarak kullanmaya başlayacağız" şeklinde konuştu.