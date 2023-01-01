Varank: İHA'larda TOGG'da yaptığımızı 5G'de de yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın

5G sayesinde minimum veri ve zaman kaybıyla araç-araç ve araç-altyapı iletişiminin sorunsuz şekilde sağlanabildiğini söyleyen Varank, "2026 yılına kadar 3,5 milyar cihaz, hatta belki de daha da fazlası 5G'ye bağlanacak. Önümüzdeki dönemde her alanda olmazsa olmaz bir teknolojiden bahsediyoruz. Oluşturacağı ekonomik değere baktığımızda da çok büyük rakamlar söz konusu. 5G'nin 2035 yılı sonuna kadar küresel pazarda 3,8 trilyon dolar ekonomik değer ve 25 milyona yakın istihdam oluşturması bekleniyor. İmalat sektöründe geliştirilecek uygulamalar ise ortaya çıkacak bu değerin önemli bir kısmını oluşturacak. Bu manada biz de 5G teknolojisinde öncü ülkelerden bir tanesi olabilmek için hummalı çalışmalar yürütüyoruz. Artık yaşanan dönüşümleri uzaktan izleyen bir Türkiye yok. Doğru zamanda, doğru teknolojiye yatırım yapan bir Türkiye var. İHA'larda, Togg'da yaptığımızı, 5G'de de yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu doğrultuda 5G ve ötesi teknolojilerle bağlantılı yaşam noktasında biz yol haritamızı hazırladık. Biz bu yol haritasıyla 5G ve ötesi iletişim teknolojilerinin getireceği fırsatları değerlendirdik. Ekosistem geliştirme, mevzuat ve standartlar, teknolojik olgunluk, dikey sektörler boyutlarında stratejilerimizi şu anda belirledik. İnşallah yol haritamızı yakın bir zamanda kamuoyuyla paylaşacağız" diye konuştu.