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Ekonomi

Yerli otomobil Togg'da heyecanlandıran gelişme: Üç platformda bugün yayımlanacak

Yerli otomobil Togg'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Trumore uygulamasının bugün App Store, Google Play ve AppGallery'deki yerini alacağı duyuruldu.

12:10 . 20/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Togg'un uygulaması bugün yayımlandı

Togg'un uygulaması bugün yayımlandı

Togg sosyal medya hesabı Twitter üzerinden heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.


Yapılan paylaşım ile kişiselleştirilmiş, akıllı, empatik ve kesintisiz bir kullanıcı deneyimi sunan Trumore'un bugün App Store, Google Play ve AppGallery'deki yerini alacağı açıklandı.


AKILLI ŞEHİRLER İÇİN TRUMORE DENEYİMİ

Trumore'da kullanıcı ihtiyaçlarını anlayan yapay zeka günlük rutinleri planlıyor, asistanlık yapıyor. Akıllı rotalama ile uygun şarj istasyonuna göre, park yeri planlama, sipariş verebilme ve ödeme yapabilme gibi çözümleri sunuyor.


Kazandıran blokzincir tabanlı fintek çözümleri ile kullanıcılarına benzersiz bir deneyim sağlıyor. Sürekli gelişen iş ortaklığı ağıyla kullanıcılarına daha fazlasını deneyimletiyor.


TRUMORE ÜZERİNDEN ÖN SİPARİŞ HAKKI

CES 2023'te yapılan etkinlikte konuşan Togg CEO'su Gürcan Karakaş, "Şubat ayında da siparişleri açıp, ilk çeyrek sonunda ilk akıllı cihazlarımızı kullanıcılarımızla buluşturmaya başlayacağız. Siparişleri bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere 2023 boyunca teslim edeceğiz. Kullanıcılarımız Trumore platformu üzerinden katılacakları bir yarışma ya da dilerlerse kura yöntemiyle Togg akıllı cihazlarına ön sipariş verme hakkını elde edebilecekler. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına özel olarak üreteceğimiz ve açık artırma ile satışa sunacağımız NFT (Nitelikli Fikri Tapu) koleksiyonu ise 2023 adet akıllı cihazın ön siparişine katılma hakkı ve sıralama önceliği sunacak."




#TOGG
#Yerli otomobil
#NFT
#CES 2023
1 saat önce
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Yerli otomobil Togg'da heyecanlandıran gelişme: Üç platformda bugün yayımlanacak
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