Teknoloji Trump kendi sosyal medya ağı TRUTH Socialı kurdu Twitterı birebir kopyaladı
SOSYAL MEDYA

Trump kendi sosyal medya ağı TRUTH Social’ı kurdu: Twitter'ı birebir kopyaladı

ABD’nin eski başkanı Donald Trump, TRUTH Social adını verdiği bir sosyal medya platformu kurdu. Trump, platformun ABD'deki karşıt sesleri susturmakla suçlayan büyük teknolojinin zulmüne karşı duracağını söyledi. 75 yaşındaki siyasetçi, destekçilerinin yılın başında Kongre’yi basmasının ardından Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlarda engellenmişti. Gelecek ay başlatılması planlanan platformun arayüzünün Twitter’ın neredeyse aynı olması dikkat çekti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Trump kendi sosyal medya ağı TRUTH Social’ı kurdu: Twitterı birebir kopyaladı
Arşiv

ABD’nin eski başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu TRUTH Social'ı kuracağını duyurdu. Apple'ın App Store'unda ön siparişe sunulan uygulamanın, Kasım ayında davetlilere ve 2022'nin ilk çeyreğinde halka açılacağı belirtildi. TRUTH Social, Digital World Acquisition Corp. ile birleşme yoluyla halka açılmayı hedefleyen ve yakın zamanda kurulmuş bir şirket olan Trump Media & Technology Group (TMTG) tarafından hazırlandı.

75 yaşındaki Trump konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "TRUTH Social ve TMTG'yi büyük teknolojinin zulmüne karşı durmak için yarattım" dedi.

Diğer platformlardan engellenmişti

Trump'ın duyurusu, Facebook, Twitter ve YouTube dahil olmak üzere neredeyse tüm büyük sosyal medya platformlarının, politikalarını ihlal ettiği için onu yasaklaması veya askıya almasından sonra geldi. Trump, destekçilerinin Ocak ayında ABD Kongre Binası’nı basmasının ardından Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlar tarafından yasaklanmıştı. Trump, "Taliban'ın Twitter'da büyük bir varlığının olduğu bir dünyada yaşıyoruz, ancak en sevdiğiniz ABD Başkanı susturuldu" dedi.

Trump kendi sosyal medya platformunu kuracak
DÜNYA
Trump kendi sosyal medya platformunu kuracak

Twitter'ı birebir kopyaladı

Öte yandan Trump'ı yeni sosyal medya platformu TRUTH Social, Twitter'a çok benzeyen bir kullanıcı arayüzüne sahip. Potansiyel kullanıcılar, App Store’da yayınlanan uygulamanın önizlemesinin ekran görüntülerini paylaştı. TRUTH Social uygulamasının, insanların birbirini "takip etmesine" ve mesaj göndermesine izin veren işlevlere sahip olduğu görüldü. Uygulamanın arayüzü, özellikle kullanıcı profil sayfası, Twitter'la çarpıcı bir benzerlik gösteriyor.

Uygulamada ayrıca, "arama" işlevi temel özellik olarak öne çıkıyor: "İlginç bulduğunuz bir sesi arayın ve doğrudan arama listesinden kolayca takip edin veya karar vermeden önce önce profiline bakın."

Trump dediğini yaptı: Kendisine özel sosyal iletişim platformu kurdu
DÜNYA
Trump dediğini yaptı: Kendisine özel sosyal iletişim platformu kurdu
  • Twitter, ise benzerlik hakkında uluslararası basından gelen yorum talebine yanıt vermedi.

Eski ABD Başkanı Trump kendisine ait bir platformla sosyal medyaya dönecek
DÜNYA
Eski ABD Başkanı Trump kendisine ait bir platformla sosyal medyaya dönecek

Kadıköyde Fenerbahçe öne geçti

Kadıköy'de
Fenerbahçe öne geçti

UEFA Avrupa Ligi mücadelesi 19.45'te başlayacak.​
Rusyada 11ler belli oldu

Rusya'da 11'ler belli oldu

​Kritik mücadele saat 22.00'de başlayacak.
Yarıya yakını 30 yaş altında

​Bakan Koca günlük vaka tablosunu paylaştı.

​Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP'li vekili ihya etti.

Cadde göle döndü

Cadde göle döndü

Vana arızası sonrası vatandaşlar zor anlar yaşadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.