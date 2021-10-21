Trump kendi sosyal medya ağı TRUTH Social’ı kurdu: Twitter'ı birebir kopyaladı

ABD’nin eski başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu TRUTH Social'ı kuracağını duyurdu. Apple'ın App Store'unda ön siparişe sunulan uygulamanın, Kasım ayında davetlilere ve 2022'nin ilk çeyreğinde halka açılacağı belirtildi. TRUTH Social, Digital World Acquisition Corp. ile birleşme yoluyla halka açılmayı hedefleyen ve yakın zamanda kurulmuş bir şirket olan Trump Media & Technology Group (TMTG) tarafından hazırlandı.

75 yaşındaki Trump konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "TRUTH Social ve TMTG'yi büyük teknolojinin zulmüne karşı durmak için yarattım" dedi.

Diğer platformlardan engellenmişti

Trump'ın duyurusu, Facebook, Twitter ve YouTube dahil olmak üzere neredeyse tüm büyük sosyal medya platformlarının, politikalarını ihlal ettiği için onu yasaklaması veya askıya almasından sonra geldi. Trump, destekçilerinin Ocak ayında ABD Kongre Binası’nı basmasının ardından Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlar tarafından yasaklanmıştı. Trump, "Taliban'ın Twitter'da büyük bir varlığının olduğu bir dünyada yaşıyoruz, ancak en sevdiğiniz ABD Başkanı susturuldu" dedi.

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DÜNYA Trump kendi sosyal medya platformunu kuracak

Twitter'ı birebir kopyaladı

Öte yandan Trump'ı yeni sosyal medya platformu TRUTH Social, Twitter'a çok benzeyen bir kullanıcı arayüzüne sahip. Potansiyel kullanıcılar, App Store’da yayınlanan uygulamanın önizlemesinin ekran görüntülerini paylaştı. TRUTH Social uygulamasının, insanların birbirini "takip etmesine" ve mesaj göndermesine izin veren işlevlere sahip olduğu görüldü. Uygulamanın arayüzü, özellikle kullanıcı profil sayfası, Twitter'la çarpıcı bir benzerlik gösteriyor.

Uygulamada ayrıca, "arama" işlevi temel özellik olarak öne çıkıyor: "İlginç bulduğunuz bir sesi arayın ve doğrudan arama listesinden kolayca takip edin veya karar vermeden önce önce profiline bakın."

DÜNYA Trump dediğini yaptı: Kendisine özel sosyal iletişim platformu kurdu

Twitter, ise benzerlik hakkında uluslararası basından gelen yorum talebine yanıt vermedi.