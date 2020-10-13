Türk teknoloji şirketleri globalde Facebook ile iş birliği yapacak

Bu yıl ilk unicorn girişimini çıkaran Türkiye'nin dijital ekosistemi gözünü dış pazarlara dikti. Şirketlerin global ölçekte büyümek için yeni iş birlikleri arayışında olduğu ve bu pazarlara Facebook aracılığıyla girmeyi planladıkları öğrenildi.

Facebook ve Teknasyon, temmuz ayında başlattıkları yeni iş birliği ile Türkiye’deki dijital girişimlerin Facebook platformunu kullanarak globalde büyümelerinin önünü açtı.

Teknasyon'dan yapılan açıklamaya göre, Facebook ve Teknasyon, temmuz ayında başlattıkları yeni iş birliği ile Türkiye’deki dijital girişimlerin Facebook platformunu kullanarak globalde büyümelerinin önünü açtı. Halihazırda 155 ülkede satış yapan Teknasyon, yerel pazarda iş yapan girişimlere yıllar içinde kazandığı global tecrübesini aktaracak ve onları dünyaya açacak.

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Teknasyon, yeni iş birliğinde, "Facebook Mobil Uygulamaların Büyümesinden Sorumlu Ülke Partneri" rolünde yer alıyor. Bu rolünde, tüm bilgi ve tecrübesini girişimlerle en iyi şekilde paylaşabilmek için bünyesinde yeni bir ekip kuran Teknasyon, "Growth Partnership/Büyüme Ortaklığı" programına dahil olan girişimlere ilk günden itibaren 360 derece destek verecek.

Program kapsamında odak noktası girişimlerin global başarı hikayeleri yazmasına yardımcı olmak olan Teknasyon ekibi, onları tanıyıp hikayelerini öğrenmek, mevcut durumlarını, hedeflerini anlamak ve ortak yol haritası çıkarmak için girişimlerle çok yakın çalışacak.

Teknasyon ekibi

Hedef, Türkiye'yi dijital merkezlerden biri haline getirmek

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknasyon Kurucu Ortağı Burak Sağlık, Türkiye’yi dünyanın dijital merkezlerinden biri yapmak için çok çalıştıklarını belirtti.

Facebook ile yıllardır çok yakın çalıştıklarını aktaran Sağlık, "Facebook bu dönemde bize hem projelerimizi tüm dünyada kullanıcılara ulaştırabileceğimiz platform sundu hem de global tecrübelerini aktararak Teknasyon’un büyümesine çok ciddi katkı sağladı. Biz de performans, pazarlama, kreatif ve medya üretimi, yerelleşme ve global pazarlara açılma konularında çok tecrübe kazandık. Şimdi kazandığımız deneyimi ve geliştirdiğimiz teknolojileri girişimciler ile paylaşacağız. 2024 yılına kadar hedefimiz bu iş birliği ile girişimleri yurt dışı pazarlarına açarak büyütmek ve 10 milyar dolar dijital ihracat geliri yaratmak." ifadelerini kullandı.

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