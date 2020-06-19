Türkiye'nin orta menzilli ilk yerli füze motoru (TEI-TJ300) test edildi

Türkiye'nin orta menzilli ilk yerli füze motoru (TEI-TJ300), Eskişehir'de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katıldığı törende test edildi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TJ300 adlı turbo jet motorun ateşlemesini gerçekleştirdik. Bu motorlar orta menzilli gemisavar füzelerinde kullanılmak üzere tasarlandı" dedi.
Orta Menzilli İlk Yerli Gemisavar Füze Motor Testi
🚀 TEI-TJ300
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Orta Menzilli İlk Yerli Gemisavar Füze Motor Testi