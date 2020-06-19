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Teknoloji Türkiyenin orta menzilli ilk yerli füze motoru (TEI-TJ300) test edildi
BİLİM

Türkiye'nin orta menzilli ilk yerli füze motoru (TEI-TJ300) test edildi

Türkiye'nin orta menzilli ilk yerli füze motoru (TEI-TJ300) test edildi

Türkiye'nin orta menzilli ilk yerli füze motoru (TEI-TJ300), Eskişehir'de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katıldığı törende test edildi.

Haber Merkezi AA
TEI-TJ300
TEI-TJ300

Türkiye'nin orta menzilli ilk yerli füze motoru (TEI-TJ300), Eskişehir'de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katıldığı törende test edildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TJ300 adlı turbo jet motorun ateşlemesini gerçekleştirdik. Bu motorlar orta menzilli gemisavar füzelerinde kullanılmak üzere tasarlandı" dedi.

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