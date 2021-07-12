Teknoloji Twitter yakında Apple İle Oturum Aç seçeneğiyle güncellenebilir
İNTERNET

Twitter yakında Apple İle Oturum Aç seçeneğiyle güncellenebilir

Twitter, Apple ile gerçekleştirilen iş birliği kapsamında iOS uygulamasına 'Apple İle Oturum Aç' seçeneğini getiriyor. Böylece kullanıcılar Twitter'a giriş sırasında kullanıcı adı ve şifre yazmak yerine tek düğmeyle Apple servisiyle oturum açma şansına sahip oluyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Twitter yakında Apple İle Oturum Aç seçeneğiyle güncellenebilir
Twitter

Facebook, Twitter ya da Instagram gibi sosyal medya hesaplarına giriş sırasında yalnızca e-posta ve şifre kullanılıyor. Fakat özellikle mobil uygulamalara yönelik sızıntılarıyla tanınan Jane Manchun Wong isimli mühendis, Twitter'ın yakında 'Apple hesabıyla oturum aç' seçeneği sunabileceğini belirtiyor.

Twitter'ın bu yeni sistemi Apple aracılığıyla güvenli bir giriş yapmayı sağlayacak.
Twitter'ın bu yeni sistemi Apple aracılığıyla güvenli bir giriş yapmayı sağlayacak.

Twitter şu anda kullanıcılara Applecihazlarüzerinden oturum açmayı mümkün kılmak için BağlıHesaplar isimli bir sistem geliştiriyor. Özellik şu anda geliştirme aşamasında ve henüz kullanıma sunulmuş değil. Wong daha önce Googlehesaplarıiçin bu sistemin geliştirilme aşamasında olduğunu da duyurmuştu.

Bu özellik teknoloji dünyasında SSO ya da TekOturumAçma olarak geçiyor. Ancak 'Apple ile oturum aç' seçeneğinde işler biraz daha farklı. Apple, kullanıcının oturum açtığı web sitesinden gerçek e-postasını gizleyen ve genellikle güvenlik odaklı bir özellik olan Proxy e-postalarını kullanıyor.

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