Üniversitede geliştirildi: Doğada çözünemeyen atıkları dönüştürecek

"Blister petleri, ilaç sanayisinde hapların konulduğu ambalaj ya da bardak şeklindeki paket sularda ve buna benzer alanlarda yaygın olarak kullanılmakta. Bu ürün kullanıldıktan sonra geri dönüştürülemeyen, çöpe atılan bir ürün. Bu ürünü geri dönüştürülebilir hale getirerek ekonomimize ciddi katkı sağlamayı hedefliyoruz. Yerli ve milli bir ürün olması nedeniyle ülkemizin sıfır atık çalışmalarına da güzel bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz."