Üretim hatalı iPhone 11 Pro 2700 dolara satıldı

iPhone'larda çok nadir de olsa çeşitli üretim problemleri yaşanabiliyor. Tabii bu hatalar yüz milyonda bir olduğu için telefonlar normal değerinden daha yüksek fiyatlara satın alınabiliyor.

Daha önce logosunda ya da telefonun arka yüzündeki iPhone yazısında çeşitli problemler olan iPhone'lar ortaya çıkmıştı. Son olarak paylaşılan görseller, arka yüzeydeki Apple logosunun orantısız halini gösteriyor. Yani telefonun sol kısmıyla sağ kısmı arasında büyük bir fark var.

Bu nadir hatanın ortaya çıktığı iPhone 11 Pro modeli 2700 dolara satışa çıkmış. Ancak tam olarak ne zaman satışa sunulduğu ise bilinmiyor. En ilginç detaylardan biri elbette Apple'ın sıkı kalite güvence süreçlerinden geçerek bu ürünün kutudan çıkacak hale kadar gelmiş olması.

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