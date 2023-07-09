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Teknoloji

Üst model çılgınlığı

En üst düzey teknolojiyle donatılmış telefonlar için kullanılan ‘amiral gemi’ nitelemesi kullanıcıları adeta esir aldı. Yılda bir kez yeni model piyasaya süren şirketler, bu aralığı 3 aya kadar düşürdü. Uygun fiyata en yüksek performansı isteyen vatandaş, gittiği teknoloji markette günün sonunda kendisini bir amiral telefon sahibi olarak bulabiliyor.

Orhan Orhun Ünal
04:00 . 9/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Grafik: Hakan Özaslan.

Grafik: Hakan Özaslan.

Teknoloji meraklıları ve yeni akıllı telefon alacak olanlar, ‘markanın amiral gemisi’ terimini duymuştur. Dillere yerleşen bu kavram, son dönemde hemen herkesin dikkatini çekerken, birçok şirketin de pazarlama stratejisine dönüşmüş durumda. Uygun fiyata en yüksek performansı almak için teknoloji markete giden vatandaş, günün sonunda kendisini bir amiral telefon sahibi olarak bulabiliyor. Peki cep telefonu piyasasında sıkça duyduğumuz bu amiral gemi nedir ve neden bu kadar önemseniyor?

YENİ ÖZELLİKLERLE DONATILMIŞ MODEL

Öncelikle bu terim, farklı telefon üreticilerinin en üst düzey özelliklerle donatılmış, yüksek performans sunan yeni modelleri için kullanılıyor. Yüksek fiyatlarla satılan söz konusu cihazlar, meraklısı için bu alışverişi hak ediyor. Amiral gemi denilen modeller, aynı zamanda hızlı veri aktarımı ve büyük depolama kapasitesi gibi özellikleriyle kullanıcıların beklentilerini karşılıyor. Bu özelliklerle rakiplerinden de ayrılıyor. İşlemcisi, kapak tasarımı, ekran parlaklığı ve pil ömrüyle uzun yıllar sorun çıkarmayacak modeller arasında yer alıyor. Hiç azımsanmayacak sayıda bir kesim ürünü denemek için satış gününü beklerken, internetten özelliklerini de yakından takip ediyor.

FİYATLARI 60 BİN TL’YE DAYANDI

Konunun ayrıca prestij boyutundan söz etmek gerekiyor. Günümüzde tüketicilerin önemli bir kısmı cep telefonunu statü aracı olarak görüyor. Çoğu özelliği bilmeden tercih edilen amiral gemi yani en yeni ve üstün modeller, sırf motivasyonu için satın alınıyor. Bu nedenle Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Vivo ve Infinix gibi birçok markanın önde gelen modelleri meraklısı tarafından yakından izleniyor.

Samsung Galaxy Z Filip 4, Samsung Galaxy S23 Ultra, Huawei P60 Pro, iPhone 14 Pro son dönemin gözde modelleri arasında yer alıyor. Son olarak amiral gemi modeller için 40 ila 60 bin liralık fiyatlardan bahsetmek gerekiyor.

Her 6 ayda bir yeni model

Amiral gemi modeller, birçok kişinin ilgisini çekerken teknolojiye daha mesafeli olanlar ve tüketici dernekleri tarafından da eleştiriliyor. Uzmanlara göre, mobil dünyanın bu kadar hızlandığı bir ortamda, şirketler her yıl hatta 6 ayda bir yeni modelini çıkarıyor. Bu nedenle, amiral gemi söylemi bugünün teknoloji dünyasında sadece bir pazarlama yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. Her yıl yeni bir modele büyük rakamlar ödemek ve çoğu özelliğini bilmeden sadece statüsü için kullanmak sıkça eleştiriliyor. Hatta bu cihazlara aşırı ilgi duyup hemen alanlar bazı çevrelerde ‘görgüsüzlükle’ itham ediliyor. Tüm tartışmalara rağmen, yeni teknolojilerin her zaman bir alıcısının olduğunu ve bundan sonra da olacağını belirtmek lazım.




#Cep telefonu
#Ekonomi
#Teknoloji piyasası
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