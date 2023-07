Üst model çılgınlığı

Her 6 ayda bir yeni model

Amiral gemi modeller, birçok kişinin ilgisini çekerken teknolojiye daha mesafeli olanlar ve tüketici dernekleri tarafından da eleştiriliyor. Uzmanlara göre, mobil dünyanın bu kadar hızlandığı bir ortamda, şirketler her yıl hatta 6 ayda bir yeni modelini çıkarıyor. Bu nedenle, amiral gemi söylemi bugünün teknoloji dünyasında sadece bir pazarlama yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. Her yıl yeni bir modele büyük rakamlar ödemek ve çoğu özelliğini bilmeden sadece statüsü için kullanmak sıkça eleştiriliyor. Hatta bu cihazlara aşırı ilgi duyup hemen alanlar bazı çevrelerde ‘görgüsüzlükle’ itham ediliyor. Tüm tartışmalara rağmen, yeni teknolojilerin her zaman bir alıcısının olduğunu ve bundan sonra da olacağını belirtmek lazım.