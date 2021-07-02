Vivo içinde kameralı bir drone olan akıllı telefon patenti aldı

Birçok kişi akıllı telefonlarını zor ve tehlikeli konumlarda fotoğraf ya da video çekmek için kullanıyor. Özellikle güzel manzaralı noktalarda ya da doğada zorlu şartlarda çekimler gerçekleştiriliyor. Vivo'nun tasarladığı ve patentlediği yeni konsept ise epey ilginç. Zira telefonun içine yerleştirilen minik drone kamera, gerektiği durumlarda fotoğraf ya da video çekimi için havalanabiliyor.

Somut bir ürün olarak çıkıp çıkmayacağı belli değil.

Çoğu patentin genellikte içeriği gibi aslında fikir oldukça basit. Ama uygulama konusu başarılı olursa mühendislik ve üretimde ortaya farklıseçeneklerde çıkabilir. Bilimkurgu filmlerinden çıkmış gibi görünen bu konseptin ne zaman somut bir ürün olarak karşımıza çıkacağı ise belli değil.

Sınırları zorlayan bir konsept

Kısa bir süre düşünüldüğünde minik drone kamerasının fotoğraf ya da video konusunda çok iyi sonuçlar vereceği aşikar. Ancak bugün en küçük kameralı drone bile özellikle pervaneler dahil edildiğinde en kalın akıllı telefondan çok daha kalın yapıda. Elbette bu da diğer temel bileşenler, özellikle de pil için daha az yer anlamına geliyor. Patent, drone kamera sisteminin içerideyken herhangi bir kullanımı olup olmadığını belli etmiyor.

REKLAM