Vivo X300 Ultra teknik özellikleri ve beklenen kamera donanımı

Vivo, mobil fotoğrafçılık odağını bir adım ileri taşıyacak X300 Ultra modeliyle küresel pazara yönelmeye hazırlanıyor. Cihazın Endonezya’da TKDN sertifikası alması, bugüne kadar Çin’e odaklanan “Ultra” stratejisinde önemli bir kırılmaya işaret ediyor. X300 Ultra’nın Türkiye dahil birçok pazarda rekabeti kızıştırması bekleniyor.

Küresel pazara çıkış sinyali

Vivo’nun daha önce X100 Ultra ve X200 Ultra modellerini sınırlı pazarlarda sunması dikkat çekmişti. Ancak yeni modelle birlikte şirketin rotayı genişlettiği görülüyor. Bu hamle, X300 Ultra’yı Samsung Galaxy S26 Ultra ve Xiaomi 17 Ultra gibi üst segment cihazlarla aynı kulvara taşıyor.

Çift 200 MP kamera iddiası

Sızdırılan teknik bilgilere göre X300 Ultra, arka tarafta iki adet 200 megapiksel sensör barındıran sıra dışı bir kamera düzeniyle geliyor. Ana kamerada Sony’nin LYT-901 sensörünün, periskop telefoto lenste ise Samsung’un 200 MP çözünürlüklü HPB sensörünün kullanılması bekleniyor. Bu yapı, farklı odak uzaklıklarında optik kaliteyi korumayı ve dijital kayıpları azaltmayı hedefliyor. Ultra geniş açı kameranın da 50 MP seviyesinde güncellenmesi, çoklu lens tarafında dengeyi tamamlıyor.

Donanım ve tasarım detayları