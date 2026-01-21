Vivo X300 Ultra teknik özellikleri ve beklenen kamera donanımı

Vivo’nun yeni amiral gemisi X300 Ultra, Endonezya’da aldığı sertifikayla küresel pazara çıkış sinyali verdi. Çift 200 MP arka kamera iddiası, güçlü Snapdragon işlemci ve büyük batarya kombinasyonu, modeli 2026’da Samsung ve Xiaomi’nin üst seviye telefonlarıyla doğrudan rekabete taşıyor.
Vivo, mobil fotoğrafçılık odağını bir adım ileri taşıyacak X300 Ultra modeliyle küresel pazara yönelmeye hazırlanıyor. Cihazın Endonezya’da TKDN sertifikası alması, bugüne kadar Çin’e odaklanan “Ultra” stratejisinde önemli bir kırılmaya işaret ediyor. X300 Ultra’nın Türkiye dahil birçok pazarda rekabeti kızıştırması bekleniyor.
Küresel pazara çıkış sinyali
Vivo’nun daha önce X100 Ultra ve X200 Ultra modellerini sınırlı pazarlarda sunması dikkat çekmişti. Ancak yeni modelle birlikte şirketin rotayı genişlettiği görülüyor. Bu hamle, X300 Ultra’yı Samsung Galaxy S26 Ultra ve Xiaomi 17 Ultra gibi üst segment cihazlarla aynı kulvara taşıyor.
Çift 200 MP kamera iddiası
Sızdırılan teknik bilgilere göre X300 Ultra, arka tarafta iki adet 200 megapiksel sensör barındıran sıra dışı bir kamera düzeniyle geliyor. Ana kamerada Sony’nin LYT-901 sensörünün, periskop telefoto lenste ise Samsung’un 200 MP çözünürlüklü HPB sensörünün kullanılması bekleniyor. Bu yapı, farklı odak uzaklıklarında optik kaliteyi korumayı ve dijital kayıpları azaltmayı hedefliyor. Ultra geniş açı kameranın da 50 MP seviyesinde güncellenmesi, çoklu lens tarafında dengeyi tamamlıyor.
Donanım ve tasarım detayları
Cihazın merkezinde Qualcomm’un en güçlü yonga setlerinden Snapdragon 8 Elite Gen 5 yer alacak. 6,82 inç büyüklüğünde, 2K çözünürlüklü düz BOE ekran tercih edilirken, önceki modellerde bulunan fiziksel kamera tuşunun bu kez tasarımdan çıkarılacağı belirtiliyor. Güç tarafında ise 7.000 mAh kapasiteli batarya ve 100W hızlı şarj desteği öne çıkıyor. Mart 2026 civarında tanıtılması beklenen Vivo X300 Ultra, mobil fotoğrafçılık rekabetinde iddialı bir konuma yerleşmeye hazırlanıyor.