WhatsApp artık Instagram gibi olacak: Kullanıcı adınızı hemen alın

23:467/10/2025, Salı
G: 8/10/2025, Çarşamba
WhatsApp, telefon numarasıyla kayıt zorunluluğunu kaldırıyor. Kullanıcı adı dönemi başlıyor. Yeni özellik, tıpkı Instagram ve Signal’de olduğu gibi, kullanıcıların yalnızca adlarını kullanarak iletişim kurmasını sağlayacak.

WhatsApp, kullanıcıların artık telefon numarası yerine “kullanıcı adı” ile iletişim kurabileceği yeni bir döneme hazırlanıyor. Android için yayınlanan son beta sürümünde ortaya çıkan bilgilere göre, bu özellik için bir rezervasyon sistemi de devreye girecek.


Yeni sistem, her kullanıcı adının benzersiz olmasını sağlayacak ve kullanıcılar istedikleri adı, sistem aktif hale gelmeden önce önceden rezerve edebilecek. Böylece popüler kullanıcı adlarının erken kapılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.


Kullanıcı adları “www.” ile başlayamayacak, en az bir harf içerecek ve sadece küçük harf, rakam, nokta (.) ve alt çizgi (_) kullanılabilecek.


Bu yenilik, gizlilik açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Artık kullanıcılar, yeni tanıştıkları kişilerle numaralarını paylaşmadan da mesajlaşabilecek. WhatsApp, özelliğin tam çıkış tarihini henüz açıklamadı ancak beta testlerinin başlaması, önümüzdeki aylarda tüm kullanıcılara sunulabileceğini gösteriyor.

