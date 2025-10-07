WhatsApp artık Instagram gibi olacak: Kullanıcı adınızı hemen alın

WhatsApp, kullanıcıların artık telefon numarası yerine “kullanıcı adı” ile iletişim kurabileceği yeni bir döneme hazırlanıyor. Android için yayınlanan son beta sürümünde ortaya çıkan bilgilere göre, bu özellik için bir rezervasyon sistemi de devreye girecek.





Yeni sistem, her kullanıcı adının benzersiz olmasını sağlayacak ve kullanıcılar istedikleri adı, sistem aktif hale gelmeden önce önceden rezerve edebilecek. Böylece popüler kullanıcı adlarının erken kapılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.





Kullanıcı adları “www.” ile başlayamayacak, en az bir harf içerecek ve sadece küçük harf, rakam, nokta (.) ve alt çizgi (_) kullanılabilecek.



