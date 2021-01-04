Teknoloji WhatsAppta görüntülü görüşmelere sonradan dahil olma özelliği geliyor
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WhatsApp'ta görüntülü görüşmelere sonradan dahil olma özelliği geliyor

WhatsApp, grup görüntülü görüşmelerinde aramaları kaçıranlar için 'sonradan dahil ol' özelliğini getiriyor. Böylece kullanıcılar aramaları kaçırsa dahi grup video görüşmelerine katılabiliyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
WhatsApp görüntülü görüşme.
WhatsApp görüntülü görüşme.

WhatsApp, hemen her güncellemeyle hatalarından arınıp yeni özellikler kazanmaya devam ediyor. Son olarak görüntülü görüşme konusunda önemli bir adım atılıyor. Beta kapsamında bazı kullanıcılara ulaşan güncelleme, hem sesli hem de görüntülü görüşmelere sonradan dahil olmayı sağlıyor.

WhatsApp bu güncellemeyi şimdilik yalnızca beta program kapsamında uygulamayı kullananlara açıyor.

Sonradan dahil olmak mümkün oluyor

Şu anda WhatsApp'ta herhangi bir grup araması yapıldığında çağrıyı duymazsanız toplantıyı kaçırıyorsunuz. Ama yeni sistemle görüntülü görüşmelere daha sonradandahil olmak da mümkün hale geliyor. Yani aslında görüntülügörüşme yapılan gruplarda sohbetlere katılmak için tekbir tuşa tıklamak yeterli.

Güncellemenin tüm kullanıcılar için ne zaman aktif olacağı ise şimdilik belli değil. Ancak buna rağmen özelliği test etmek isteyenlerin Android ve iOS'ta beta programlarına kayıt olması gerekiyor.

Bu arada güncellemenin aynı zamanda çeşitli hataları düzelttiğini de eklemek gerekiyor.

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