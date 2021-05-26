Xiaomi ABD'nin kara listesinden tamamen kaldırıldı

ABD hükümeti birkaç hafta önce Çinli üretici Xiaomi'yi kara listeden çıkarmayı kabul etti. Bu kara liste, Xiaomi ürünlerinin kısıtlanmasının yanı sıra ABD vatandaşlarının ve kuruluşlarının şirkete yatırım yapmasını da engelliyordu.

Bugün gelinen noktada ise Xiaomi'nin 'komünist Çin askeri şirketi' olmadığı kabul edildi.

Ne olmuştu?

Xiaomi'nin problemleri ortadan kaldırmak için Şubat'ta başlattığı yasal süreç tam anlamıyla sonuçlandı. Mahkemenin verdiği karardan sonra ABD hükümeti de açıklama yaparak Xiaomi'nin kara listeden çıkarılmasını sağlayacak bir anlaşmaya vardıklarını duyurdu. ABD mahkemelerindeki bir dosyaya göre Savunma Bakanlığı da son olarak bu kararı onayladı.

Ayrıca konuyla alakalı olarak Xiaomi şirket sözcüsü Lei Jun, kullanıcı ve iş ortaklarının; hissedar ve çalışanların güven duydukları için minnettar olduklarını bildirdi.

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TEKNOLOJİ Çinli Xiaomi ABD'nin kara listesinden çıkarıldı