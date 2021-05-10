Xiaomi akıllı telefonlarda dönen kameralara yer verebilir

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, yeni nesil akıllı telefonlarıyla birlikte yepyeni teknolojiler üzerine yoğunlaşıyor. Özellikle katlanabilir modeller ve ekran altı parmak izi okuyucular konusunda yeni adımlar atan şirket, şimdi ise ekran altında dönen bir kamera sistemine odaklanıyor.

Xiaomi'nin yeni patentinin somut bir ürün olarak kullanıcıların karşısına ne zaman çıkacağı ise belli değil.

Dönen kamera ne anlama geliyor?

Xiaomi'nin geliştirdiği teknoloji, bu dönüş sayesinde tek kameranın hem ön hem de arkaçekimlerde kullanılmasını sağlıyor. Yani bu sistemle birlikte önde ya da arkada ayrıayrı kamera devri sona eriyor.

Şu anda patent aşamasındaki çalışmalar tamamlanmış durumda. Ama bu sistemin tam olarak hayata ne zaman geçeceği ve somut bir ürün olarak kullanıcıların karşısına ne zaman çıkacak bilinmiyor.

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