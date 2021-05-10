Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Teknoloji Xiaomi akıllı telefonlarda dönen kameralara yer verebilir
MOBİL

Xiaomi akıllı telefonlarda dönen kameralara yer verebilir

Xiaomi, yeni aldığı patentle birlikte dönen bir kamera mekanizması üzerinde çalışıyor. Bu sistem hem ön hem de arka kamera şeklinde bir kullanım sağlıyor. Sisteme tam anlamıyla hangi modelde yer verileceği ise belli değil.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Xiaomi akıllı telefonlarda dönen kameralara yer verebilir
Xiaomi

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, yeni nesil akıllı telefonlarıyla birlikte yepyeni teknolojiler üzerine yoğunlaşıyor. Özellikle katlanabilir modeller ve ekran altı parmak izi okuyucular konusunda yeni adımlar atan şirket, şimdi ise ekran altında dönen bir kamera sistemine odaklanıyor.

Xiaomi'nin yeni patentinin somut bir ürün olarak kullanıcıların karşısına ne zaman çıkacağı ise belli değil.
Xiaomi'nin yeni patentinin somut bir ürün olarak kullanıcıların karşısına ne zaman çıkacağı ise belli değil.

Dönen kamera ne anlama geliyor?

Xiaomi'nin geliştirdiği teknoloji, bu dönüş sayesinde tek kameranın hem ön hem de arkaçekimlerde kullanılmasını sağlıyor. Yani bu sistemle birlikte önde ya da arkada ayrıayrı kamera devri sona eriyor.

Şu anda patent aşamasındaki çalışmalar tamamlanmış durumda. Ama bu sistemin tam olarak hayata ne zaman geçeceği ve somut bir ürün olarak kullanıcıların karşısına ne zaman çıkacak bilinmiyor.

Xiaomi'nin Türkiye fabrikasının açılış tarihi belli oldu
TEKNOLOJİ
Xiaomi'nin Türkiye fabrikasının açılış tarihi belli oldu

ABD'nin Xiaomi'ye yaptırım nedeni ortaya çıktı: Çin'den ödül aldılar
EKONOMİ
ABD'nin Xiaomi'ye yaptırım nedeni ortaya çıktı: Çin'den ödül aldılar
Abone Ol Google News
İki yüzlü Batı

İki yüzlü Batı

​Almanya hükümeti işgalci İsrail'i kınamadı.
Mescid-i Aksaya yardım yapmaları farz

'Mescid-i Aksa'ya yardım yapmaları farz'

Kudüs ve Filistin Müftüsü'nden İslam dünyasına çağrı.
Erdoğandan Filistine telefon

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon görüşmesi

Ankara'nın dev millet bahçesi

Ankara'nın dev millet bahçesi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak.

Yaralı sayısı 305

Yaralı sayısı 305

Mescid-i Aksa'daki saldırılarda yaralı Filistinli sayısı yükseliyor.

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Harem-i Şerif'ten seslendi.
Filistin 7'den 70'e direniyor

Filistin 7'den 70'e direniyor

Dünya, işgalci İsrail polisinin Müslümanlara saldırısına sessiz.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.