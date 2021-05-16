Xiaomi dönebilir yapıdaki kızaklı kamera sisteminin patentini aldı

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, özellikle kamera tarafında yeni teknolojiler geliştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay, 200 MP çözünürlüğe sahip arka kameranın üst seviye yeni modellerde kullanılacağının netleşmesinin ardından döner mekanizmaya sahip yeni bir kamera teknolojisinin daha patenti alındı. Şimdi ise tüm bunlara ek olarak ön kameraya yönelik 'açılabilir yapıdaki' bir kamera teknolojisi üzerinde çalışılıyor.

Xiaomi'nin yeni patenti, açılabilir / kapatılabilir yapısıyla kameranın kolayca gizlenmesini sağlıyor. Yani böylece kullanıcı fotoğraf çekeceği durumda telefonu hafifçe kaydırarak ön kamerayı aktif edebiliyor. Ayrıca bu kızaklı yapıdaki kamera her ne kadar selfie çekimleri için geliştirilmiş olsa da aslında dönebilir yapısı sayesinde bir anlamda çift kamera olarak da kullanılabiliyor. Bu da hem ön hem de arka kamera işlevini yerine getirdiği anlamı taşıyor.

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Xiaomi'nin yeni patenti, kızaklı yapısı sayesinde açılan ve 180 derecede dönebilen yapıdaki kamerayı gösteriyor.

Patenti alınan teknoloji, 108 MP'lik çözünürlük sunan bir sensörü barındırıyor. Ama ilerleyen süreçte bu çözünürlüğün arttığı farklı sensörler de telefonlara yerleştirilebilir. Şirketler aslında bu tip teknolojilere yönelik çok fazla patent satın alıyor. Evet; patenti satın alınan bazı teknolojiler belirli bir geliştirme sürecinin ardından somut ürünlerle birlikte karşımıza çıkıyor. Fakat her ürünün geliştirildiği şekliyle hayatımıza dahil olması da mümkün değil. Zira bazı patentler yalnızca rakip şirketlerin bu sistemi kullanmaması için alınıyor. Veya hemen her şirket gibi teknoloji şirketleri de bu patentleri gelir elde etme yöntemi olarak görüyor.

TEKNOLOJİ Xiaomi yeni üst düzey akıllı telefonunda 200 MP kamera kullanabilir