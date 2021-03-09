Xiaomi rekor hızda şarj olan akıllı telefon geliştiriyor

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, hızlı şarj konusunda yeni teknolojiler geliştirmeye devam ediyor. Tahminler, şirketin 200 Watt hızlı şarj teknolojisini destekleyen ilk modelinin bu sene satışa çıkabileceği yönünde.

Şu anda bu sistemle alakalı testler devam ediyor. Yani aslına bakılırsa şimdilik tam olarak hazır değil. Ama yakın zamanda özellikle üst seviye akıllı telefonlarda kullanım söz konusu olması bekleniyor.

Mevcut 180 Watt'lık teknolojinin de önüne geçiyor

Geçen sene satışa çıkan Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition modelinde 180 Watt'lıkhızlı şarj destekleniyor. Ancak bu kez bir adım daha ileri gidiliyor.

Kısa süre içinde Xiaomi'nin konuyla alakalı tüm detayları paylaşması bekleniyor.

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Xiaomi, İstanbul Avcılar'da kurulacak olan fabrikayla alakalı işe alımları da başlatmış durumda. Şirket aslında Türkiye'deki yatırımlarına da hız kesmeden devam ediyor.