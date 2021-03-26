Xiaomi'den bir ilk: Akıllı telefon kameralarında sıvı lens teknolojisi dönemi başlıyor

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, akıllı telefon kamerasında 'dünyada ilk' olan yeni bir sistem deniyor. Şirket CEO'su Lei Jun, konuyla alakalı yaptığı açıklamada Mi Mix isimli yeni modelin 'sıvı lens teknolojisi' sunacağı belirtiliyor.

Yeni nesil akıllı telefon kamerası aslında tam anlamıyla insan gözünden esinleniyor. Böylece yeni lensin hem telefoto ve makro fotoğrafçılığında üst düzey performans sergilemesi hedefleniyor. Üstelik sıvı lens teknolojisi odak uzaklığının ayarlanmasında da oldukça başarılı.

Xiaomi'nin 'sıvı lens teknolojisi' şeklinde isimlendirilen kamera sistemi, telefoto ve makro özelliklerini tek bir lenste topluyor.

Yeni kameranın çalışması için minik motorlara yer veriliyor. Ayrıca lensin şeklinin değişmesiyle birlikte odak uzaklığı ve ışık geçirgenliği de farklılık gösteriyor. Yani aslında tek kamerayla bile az önce bahsettiğimiz telefoto ya da makro çekimlerin gerçekleştirilmesi mümkün oluyor.

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Tabii bu bilgiler şimdilik yalnızca kağıt üzerinde... Yani aslında pratikte fotoğraflara nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor. Eğer Xiaomi bu sistemde başarılı olursa diğer üreticilerin de benzer teknolojiyi hayata geçirmesi mümkün.

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