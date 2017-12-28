Yanlış yerden fırlatılan uydular kayboldu

Rus Uzay Ajansı, Vostochny uzay üssünden geçen ay fırlatılan Meteor M adındaki meteoroloji uydusu le irtibatı kaybettiklerini duyurdu.
Rogozin, başarısızlığın insan hatasından kaynaklandığını belirterek, uyduları taşıyan roketin yanlış koordinatlarla programlandığını ifade etti. Kazakistan’da bulunan Baikonur Uzay Üssü’nden fırlatılmak için programlanan roket, Vostochny uzay üssünden fırlatılınca yörüngeye oturamadı. Rogozin bu hatayı “utanç verici” olarak niteledi.
- Yanlış uzay üssünden fırlatıldığı için kaybedilen 45 milyon dolarlık meteoroloji uydusu ile bağlantı tamamen kesildi. Roket Rusya, Norveç, İsveç, ABD, Japonya, Kanada ve Almanya’daki bilimsel araştırma ve ticaret şirketlerine ait 18 küçük uyduyu taşıyordu.
Roketin fırlatılma anına ait video:
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