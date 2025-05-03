Yapay zekaya Türkçe düşündüreceğiz

Türk Dil Kurumu (TDK), Türkçe düşünen yapay zekalar geliştirmek için büyük dil modeli çalışmalarına odaklanıyor. TDK Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, yapay zekâ teknolojisinin dünya dillerini ve kültürlerini etkilediğini belirterek, Türkçe düşünen ve Türkçe cevap veren yapay zeka ürünleri geliştireceklerini ifade etti. Antalya'da düzenlenen "Türk Dünyası Birliği Yolunda Ortak Alfabe Çalıştayı"na katılan Mert, Türkiye'de Türkçe için benzer yapay zekâ projelerinin halihazırda yapıldığını ancak bu projelerin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Bu gelişim için ‘büyük dil’ modeline ihtiyaç duyduklarını söyledi. Mert, TDK olarak üzerinde en fazla çalıştıkları konulardan birinin Ulusal Türkiye Derlemi ve büyük dil modeli olduğunu belirtti. Bu çerçevede, Türkçeyi daha iyi temsil edebilecek bir sözlük güncellemesi yapılacağını ve mevcut 130 bin kelimenin, 1 milyona çıkarılmasının hedeflendiğini ifade etti.