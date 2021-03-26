Teknoloji Yeni araştırmalara göre 2021in en iyi akıllı telefonu belli oldu
MOBİL

Yeni araştırmalara göre 2021'in en iyi akıllı telefonu belli oldu

Consumer Reports tarafından yayınlanan yeni bir rapor, 2021'in en iyi akıllı telefonunun iPhone 12 Pro Max olduğunu gösteriyor. Ayrıca buna ek olarak Android tarafında ise listenin tepesinde Samsung Galaxy Note 20 Ultra yer alıyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Yeni araştırmalara göre 2021in en iyi akıllı telefonu belli oldu
iPhone 12 Pro Max

Birçok farklı araştırma şirketi, 'en iyi akıllı telefonlar' konusunda çalışmalar yayınlıyor. Genellikle en yüksek performansı veren model listenin en tepesine yerleştirilirken, liste diğer telefonlarla birlikte uzayıp gidiyor. Consumer Reports tarafından yayınlanan yeni bir rapor ise iPhone 12 Pro Max'in piyasadaki en iyi akıllı telefon olduğunu gösteriyor. Hatta bu nedenle '2021'nin en iyi akıllı telefonu' unvanını da alıyor.

Raporda özellikle altı çizilen bazı noktalar var. Bunların büyük bir bölümü ise iPhone 12 Pro Max'te kullanılan bileşenler... Bu modelde A14 Bionic yonga seti, 5G desteği, büyük bir OLED ekran ve yeni nesil kameraların altı çiziliyor. Kamera konusunda özellikle optik yakınlaştırma teknolojisinden bahsediliyor.

Android tarafında listenin tepesinde Galaxy Note 20 Ultra yer alıyor.
Android tarafında listenin tepesinde Galaxy Note 20 Ultra yer alıyor.

Listede en iyi Android telefon da var

Araştırma şirketi, buna ek olarak piyasanın en iyi Android akıllı telefonundan da bahsediyor. Bu noktada Samsung Galaxy Note20 Ultra zirvede yer alıyor. Tüm bunlara ek olarak söz konusu fiyat / performans olduğunda ise en yüksek performanslı model OnePlus Nord N10 5G.

Samsung yakında 200 MP kameralı yeni bir akıllı telefon duyurabilir
TEKNOLOJİ
Samsung yakında 200 MP kameralı yeni bir akıllı telefon duyurabilir

2020'nin en çok satan akıllı telefonları belli oldu
TEKNOLOJİ
2020'nin en çok satan akıllı telefonları belli oldu

Xiaomi'den bir ilk: Akıllı telefon kameralarında sıvı lens teknolojisi dönemi başlıyor
TEKNOLOJİ
Xiaomi'den bir ilk: Akıllı telefon kameralarında sıvı lens teknolojisi dönemi başlıyor
Abone Ol Google News
Altı kez Iraka gitti

Altı kez Irak'a gitti

PKK 'Oğlun Irak'ta' deyince bulmak için her şeyi yaptı.
Gençlere istihdam müjdesi

Gençlere istihdam müjdesi

​Bakan Kurum güzel haberi sosyal medyadan duyurdu.
Macron endişeliymiş: Türkiyenin seçimlere müdahale edeceği iddiasını yineledi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı çıkışı açıklamalarda bulunuyor

Her şey daha karanlık bir gökyüzü için

Her şey daha karanlık bir gökyüzü için

​Türkiye'nin ilk Karanlık Gökyüzü Parkı Bursa'da kurulacak.

Ülkenin yarısı geçirdi

Ülkenin yarısı geçirdi

​Uzmanlar, Türkiye'de toplum bağışıklığının kazanıldığını söylüyor.

13 firari sanığın dosyası ayrıldı. Ercan Gün'e 10 yıl hapis cezası verildi.

Uçağı kullanan tüm ülkelere satılacak.
Cesetlerin kokacağını anlayınca<br>derin dondurucu aldım

Cesetlerin kokacağını anlayınca
derin dondurucu aldım

​Esenyurt'ta dehşeti yaşatan damat hakim karşısında şoke etti.
​Üç bankada<br>görev değişimleri

​Üç bankada
görev değişimleri

​Genel müdür ve yönetim kurulu üyeleri değişti.

​Türkiye'nin milli savaş uçağı HÜRJET.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.