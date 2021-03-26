Yeni araştırmalara göre 2021'in en iyi akıllı telefonu belli oldu

Birçok farklı araştırma şirketi, 'en iyi akıllı telefonlar' konusunda çalışmalar yayınlıyor. Genellikle en yüksek performansı veren model listenin en tepesine yerleştirilirken, liste diğer telefonlarla birlikte uzayıp gidiyor. Consumer Reports tarafından yayınlanan yeni bir rapor ise iPhone 12 Pro Max'in piyasadaki en iyi akıllı telefon olduğunu gösteriyor. Hatta bu nedenle '2021'nin en iyi akıllı telefonu' unvanını da alıyor.

Raporda özellikle altı çizilen bazı noktalar var. Bunların büyük bir bölümü ise iPhone 12 Pro Max'te kullanılan bileşenler... Bu modelde A14 Bionic yonga seti, 5G desteği, büyük bir OLED ekran ve yeni nesil kameraların altı çiziliyor. Kamera konusunda özellikle optik yakınlaştırma teknolojisinden bahsediliyor.

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Android tarafında listenin tepesinde Galaxy Note 20 Ultra yer alıyor.

Listede en iyi Android telefon da var

Araştırma şirketi, buna ek olarak piyasanın en iyi Android akıllı telefonundan da bahsediyor. Bu noktada Samsung Galaxy Note20 Ultra zirvede yer alıyor. Tüm bunlara ek olarak söz konusu fiyat / performans olduğunda ise en yüksek performanslı model OnePlus Nord N10 5G.

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