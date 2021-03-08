Yeni çıkacak olan P50 modeli Huawei'nin kendi işletim sistemiyle gelecek

ABD tarafında Huawei yasakları devam ederken Çinli şirket ek çözümlerini devreye sokuyor. Geçtiğimiz yıllarda duyurulan HarmonyOS bu konudaki en somut örneklerden biri. Hatta mobil işletim sistemine yönelik yeni gelişmeler var. Çinli şirketin beta 2 testlerini tamamladığı ve P50 modeliyle birlikte HarmonyOS'un yüklü geleceği belirtiliyor.

HarmonyOS kapsam alanının önümüzdeki yıllarda çok daha geniş bir kitleye ulaşması bekleniyor.

Tabii yalnızca Huawei P50 için değil, diğer modeller için de testler devam ediyor. Dolayısıyla farklı telefonlara sahip kişiler de HarmonyOS'u deneyimleyebilme şansına erişiyor. Nisan itibariyle mevcut cihazlarda HarmonyOS deneyiminin yaşanabileceği ifade ediliyor.

Huawei'nin tahminlerine göre bu sene 300 ila 400 milyon cihazın HarmonyOS çalıştırması bekleniyor. Ama bunu yalnızca akıllı saat olarak düşünmemek lazım. Zira aslında bu işletim sistemi televizyonlardan giyilebilir cihazlara kadar geniş bir yelpazeye destek veriyor.

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Üretim kapasitesinin artması ABD şirketlerine de yarayacak.

Huawei, ABD'de 'ulusal güvenlik' politikalarından dolayı hem üretim hem de satış anlamında birçok farklı yaptırımla karşılaştı. Ama Biden yönetimiyle bu kararların esneyebileceği düşünülüyordu. Bugün gelinen noktada ise yaptırımlar benzer şekilde devam ediyor.

Son bilgilere göre Huawei CEO'su Ren Zhengfei, ABD'deki yaptırımlar ve diğer kısıtlamalar nedeniyle ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmek istiyor. Zhengfei, üretim kapasitesi artırılırsa bu kararın ABD şirketlerine de fayda sağlayacağını özellikle belirtiyor.

TEKNOLOJİ Huawei HarmonyOS yakında resmen hayata geçiyor