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Teknoloji Yeni iddialara göre katlanabilir iPhone 2023te satışa çıkabilir
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Yeni iddialara göre katlanabilir iPhone 2023'te satışa çıkabilir

Apple analizleriyle bilinen Ming-Chi Kuo, şirketin 2023'e kadar katlanabilir bir iPhone duyurabileceğini raporladı. Ayrıca Apple'ın bu modelle 15 - 20 milyon adet satmayı hedeflediği de belirtiliyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Yeni iddialara göre katlanabilir iPhone 2023te satışa çıkabilir
Apple

Katlanabilir iPhone ile ilgili çok fazla söylenti ortaya çıktı. Ancak yeni bilgiler çok daha güvenilir kaynaklara dayanıyor. Apple konusunda isabetli tahminleriyle bilinen analist Ming-Chi Kuo, şirketin 2023'e kadar 8 inç'lik katlanabilir bir iPhone'u piyasaya sürmeyi planladığını duyurdu. Ayrıca Apple'ın bu modelle 15-20 milyon adet satmayı hedeflediği de belirtiliyor.

Kuo, ayrıca QHD+ ve esnek OLED ekranların Samsung Display tarafından üretileceğini de DDI ekran denetleyicisinin de yine Güney Koreli şirketten temin edileceğini ifade ediyor.

Yayınlanan yeni rapor oldukça spekülatif. Ama yine de bazı detaylar bu iddiaları kuvvetlendiriyor. Analist, OPPO, Vivo, Xiaomi ve Honor'un 2021 sonlarında veya 2022'nin başlarında yeni katlanabilir modelleri piyasaya süreceğinden bahsediyor. Böylece çip ve bileşen sıkıntısının düzelmesiyle birlikte katlanabilir telefon sevkiyatlarının 2022 yılına kadar 16 milyona çıkması bekleniyor.

Böyle bir durumda katlanabilir telefonlar, Kuo'nun da ifade belirttiği gibi 'ileri teknoloji modellerin bir sonraki yenilikçi satış noktası' haline gelebilir.

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