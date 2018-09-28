Yeni iPhone'ların ön kamerası fazla güzelleştirdiği için eleştirildi

iPhone XS ve iPhone XS Max modelleri aynı kameraları kullanıyor. Her iki modelde de 12 MP geniş açılı ve 12 MP’lik telefoto olmak üzere çift arka kamera bulunuyor. iPhone X’e göre biraz daha geliştirilmiş olan kameralar ilginç bir değişikliği eleştirmeye başladı. Sosyal medyada ortaya çıkan tartışmalara göre cihazın ön kamera sistemi insan cildini aşırı şekilde düzgünleştiriyor.

Bu konuyla ilgili ‘Apple ön kameraya gizli bir güzellik filtresi koydu’ yorumları yapılıyor. Aşağıdaki fotoğraftan farkı net bir şekilde görebilirsiniz. Yeni modeller iPhone X’a oranla sanki cilde bir işlem uygulayarak pürüzsüz bir görüntü ortaya çıkarıyor. Bu durumun sadece ön kamerada olduğu ve arka kamerayla çekilen fotoğraflarda böyle bir sorun olmadığı belirtiliyor.

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