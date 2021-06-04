Yeni nesil iPad Pro kablosuz şarj olabilir

Yeni söylentilere göre Apple, tamamen kablosuz şarjlı yeni biriPad Pro üzerinde çalışıyor olabilir. Kaliforniya merkezli şirket, tasarımı tamamen değiştireceği bu yeni modelde mevcut alüminyum malzemeden vazgeçerek cam malzeme kullanmaya başlayabilir. Buna ek olarak güncellenen iPadmini'nin ise daha dar bir ekrana sahip olması planlanırken anaekrandüğmesinin de kaldırılması söz konusu.

Yeni nesil iPad Pro'da kablolu şarja ek olarak bir de kablosuz şarj sistemi sunulabilir.

COVID-19nedeniyle insanlar uzaktan iletişime önemli oranda ağırlık verdi. Dolayısıyla Apple da yeni nesil iPad'lerle birlikte bu ihtiyacı doğru kullandı. 2020'nin son altı ayında iPad satışları, bir önceki yıla göre %43 oranında artmış durumda. Kazançlar, tabletlerin bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %79 artış sağlanarak 7.8 milyar dolara çıktığını gösteriyor.

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Tüm bunlara ek olarak iPad Pro modeli için cam malzeme ve kablosuz şarj üzerinde duruluyor. Malzemede değişiklik yapmak, son yıllarda iPad'ler için yapılan en köklü farklılıklardan biri. Kablosuz şarj, standart olarak sunulan şarj arabiriminin kalkacağı anlamına gelmiyor. Ancak kablosuz olarak şarjı doldurmak çok daha pratik olabilir.

TEKNOLOJİ Yeni nesil iPad Pro hakkında detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor