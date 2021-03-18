Teknoloji Yeni nesil Samsung Galaxy Note bu sene çıkmayabilir
MOBİL

Yeni nesil Samsung Galaxy Note bu sene çıkmayabilir

Pandemi nedeniyle yaşanan bileşen sıkıntıları, üretim konusunda şirketleri zora sokabiliyor. Şirketin Mobil İletişim Birimi Başkanı Koh Dong-jin, yaptığı açıklamada yeni Galaxy Note modelinin gelecek yıla sarkabileceğini duyurdu.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Samsung Galaxy Note
Samsung Galaxy Note

Samsung, bir süredir Galaxy Note ailesindeki özellikleri Galaxy S serisine getirmeye odaklanıyor. Bu noktada en çok konuşulan yeniliklerin başında ise Galaxy S21 Ultra geliyor. S-Pen desteği kazanan tepe seviyesi modelin ardından artık Galaxy S serisinin rafa kaldırılabileceği konuşuluyor.

Samsung Galaxy S serisinin de S Pen desteğini kazanmasıyla birlikte Galaxy Note özellikleri doğrudan Galaxy S'e gelmiş oluyor.

Gelecek yıla kalabilir

Son olarak ortaya çıkanbilgiler, bu konudaki söylentileri doğrular nitelikte. Samsung her ne kadar geçtiğimiz dönemlerde Galaxy Note ailesinin aynı şekilde devam edeceğini dile getirse de tedarik sıkıntılarının yaşanabileceği ve bu nedenle yeni telefonların tanıtılması ve satışa çıkmasının mümkünolmadığı belirtiliyor.

Samsung Mobil İletişim Birimi Başkanı Koh Dong-jin'in konuyla alakalı açıklaması şöyle:

    Note serisi özellikle iş portföyünde üst düzey seviyeye konumlandırılıyor. Yani aslında 1 sene içinde 2 yeni tepe seviyesi modeli tanıtmak zor olabilir. Dolayısıyla Note ailesinin yeni üyesinin tanıtım tarihi bir sonraki seneye kalabilir.

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