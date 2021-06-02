Yeni nesil Samsung Galaxy Note modeli gelecek sene duyurulabilir

Pandemi nedeniyle yaşanan bileşen sıkıntıları, üretim konusunda şirketleri zora sokabiliyor. Samsung'un Mobil İletişim Birimi Başkanı Koh Dong-jin, Mart'ta yaptığı açıklamada yeni Galaxy Note modelinin bu sene çıkmayacağını duyurmuştu. Son söylentiler ise Note ailesinin gelecek sene tekrardan satışa çıkacağı yönünde.

Yeni nesil Galaxy Note'un Galaxy S serisinden ayrılacak yeni özellikler sunması bekleniyor.

Galaxy Note ailesinin en önemli özelliği S-Pen desteği. Böylece kalemle not almak ya da çizim yapmak mümkün hale geliyordu. Fakat Galaxy S serisinin de bu özellikle donatılmasıyla birlikte artık Galaxy Note'a olan ihtiyaç önemli oranda azaldı. Tabii Galaxy S serisinde ekranların büyümesinin de Galaxy Note'u devreye dışı kalmasında payı büyük.

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Ama her şeye rağmen Çin'in haber platformlarından My Drivers'tan yayılan yeni söylentiler, gelecek yıl Note ailesinin devam edeceğini gösteriyor. Ayrıca bu demek oluyor ki yeni GalaxyNote ailesi ve Galaxy S ailesinin birbirinden ayrılması için artık daha fazla özelliğe ihtiyaç var.

TEKNOLOJİ Samsung Galaxy Note serisi yakında sonlanabilir