Teknoloji Yeni nesil Samsung Galaxy Note modeli gelecek sene duyurulabilir
MOBİL

Yeni nesil Samsung Galaxy Note modeli gelecek sene duyurulabilir

Samsung, birkaç ay önce yaptığı açıklamayla birlikte yeni Galaxy Note modelinin bu sene çıkmayacağını duyurmuştu. Son bilgiler, yeni modelin gelecek sene tanıtılacağı yönünde. Tabii Galaxy S ve Galaxy Note arasında fark oluşturacak önemli yenilikler bekleniyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Yeni nesil Samsung Galaxy Note modeli gelecek sene duyurulabilir
Samsung Galaxy Note

Pandemi nedeniyle yaşanan bileşen sıkıntıları, üretim konusunda şirketleri zora sokabiliyor. Samsung'un Mobil İletişim Birimi Başkanı Koh Dong-jin, Mart'ta yaptığı açıklamada yeni Galaxy Note modelinin bu sene çıkmayacağını duyurmuştu. Son söylentiler ise Note ailesinin gelecek sene tekrardan satışa çıkacağı yönünde.

Yeni nesil Galaxy Note'un Galaxy S serisinden ayrılacak yeni özellikler sunması bekleniyor.
Yeni nesil Galaxy Note'un Galaxy S serisinden ayrılacak yeni özellikler sunması bekleniyor.

Galaxy Note ailesinin en önemli özelliği S-Pen desteği. Böylece kalemle not almak ya da çizim yapmak mümkün hale geliyordu. Fakat Galaxy S serisinin de bu özellikle donatılmasıyla birlikte artık Galaxy Note'a olan ihtiyaç önemli oranda azaldı. Tabii Galaxy S serisinde ekranların büyümesinin de Galaxy Note'u devreye dışı kalmasında payı büyük.

Ama her şeye rağmen Çin'in haber platformlarından My Drivers'tan yayılan yeni söylentiler, gelecek yıl Note ailesinin devam edeceğini gösteriyor. Ayrıca bu demek oluyor ki yeni GalaxyNote ailesi ve Galaxy S ailesinin birbirinden ayrılması için artık daha fazla özelliğe ihtiyaç var.

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