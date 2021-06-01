Yolun sonu geldi: LG telefon üretimini tamamen sonlandırdı

LG, Nisan başında mobilpazardan tamamen çekileceğini onaylamış ancak operasyonları sona erdirmek için biraz zamana ihtiyaçduyduğunu açıklamıştı. Kore'den gelen haberlere göre bugün LG telefon ve tabletler için üretimin son günü.

Şirket, bir süre daha mevcut cihazları desteklemeye devam edecek; premium modeller üç yıllıkyazılımdesteği alacak. Hatta Android 11 güncelleme zaman çizelgesine göz atarak hangi cihazlar için ne kadar süre daha desteğin devam edeceğini öğrenebilirsiniz. Bazı cihazlar Android12 alacak; en yeni premium modellerin ise Android 13'e çıkması bekleniyor. Kullanıcılar, cihazın üretim tarihinden itibaren 4 yıl boyunca satış sonrası hizmet alabilecekler.

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LG bundan böyle Vietnam'daki fabrikasında tamamen elektronik ev aletlerine yöneleceğini duyurdu.

Alınan bu kararın elektrikli araç bileşenleri; giyilebilir cihazlar, akıllı evler, robotik, yapay zekâ ve işletmeler arası çözümlerin yanı sıra platformlar ve hizmetler gibi büyüme alanlarına odaklanmasını sağlayacak.

Bu noktada LG'nin elektronik biriminin çoğu artık telefonların üretildiği Vietnam'daki fabrikada gerçekleştirilecek. Yani bu fabrikada artık ağırlıklı olarak ev aletleri üretimi yapılacak. LG, akıllı telefon fabrikası çalışanlarının istihdamını sürdürmenin bir yolu olarak, üretim kapasitesinin bir kısmını zaten cihazlara geçirmişti. Telefon hatlarında üretim yapan personeller ise Temmuz sonuna kadar farklı alanlarda çalışmaya başlayacak.

Apple ise bu durumu değerlendirmek amacıyla yeni bir iPhone 12 ya da iPhone 12 mini satın almak isteyen LG sahiplerine özel bir takas programıyla birlikte 135 dolar teklif ediyor. Tabii sahip olduğunuz telefonun 4G ya da 5G destekli bir model olması gerekiyor.

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Şirketin mobil birimi 2015'ten bu yana 4,5 milyar dolardan fazla zarar etti. Dolayısıyla bu kararın alınması aslında bütçenin bir kısmının LG'nin varlık gösterdiği diğer alanlara kayacağını gösteriyor.

TEKNOLOJİ LG kıvrılabilir telefon projesini iptal etmiş olabilir