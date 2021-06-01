Teknoloji Yolun sonu geldi LG telefon üretimini tamamen sonlandırdı
MOBİL

Yolun sonu geldi: LG telefon üretimini tamamen sonlandırdı

Güney Koreli teknoloji devi LG, daha önce duyurduğu gibi telefon üretimini tamamen durdurdu. Hatta buna ek olarak tablet üretimi de sonlandırıldı. Yani böylece şirket mobil alandaki varlığını bitirmiş oldu. Bunun yerine telefon ve tablet üretiminin gerçekleştiği Vietnam'daki fabrikada ev aletleri üretimine geçiş yapılıyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Yolun sonu geldi: LG telefon üretimini tamamen sonlandırdı
LG telefon üretimi

LG, Nisan başında mobilpazardan tamamen çekileceğini onaylamış ancak operasyonları sona erdirmek için biraz zamana ihtiyaçduyduğunu açıklamıştı. Kore'den gelen haberlere göre bugün LG telefon ve tabletler için üretimin son günü.

Şirket, bir süre daha mevcut cihazları desteklemeye devam edecek; premium modeller üç yıllıkyazılımdesteği alacak. Hatta Android 11 güncelleme zaman çizelgesine göz atarak hangi cihazlar için ne kadar süre daha desteğin devam edeceğini öğrenebilirsiniz. Bazı cihazlar Android12 alacak; en yeni premium modellerin ise Android 13'e çıkması bekleniyor. Kullanıcılar, cihazın üretim tarihinden itibaren 4 yıl boyunca satış sonrası hizmet alabilecekler.

LG bundan böyle Vietnam'daki fabrikasında tamamen elektronik ev aletlerine yöneleceğini duyurdu.
LG bundan böyle Vietnam'daki fabrikasında tamamen elektronik ev aletlerine yöneleceğini duyurdu.

Alınan bu kararın elektrikli araç bileşenleri; giyilebilir cihazlar, akıllı evler, robotik, yapay zekâ ve işletmeler arası çözümlerin yanı sıra platformlar ve hizmetler gibi büyüme alanlarına odaklanmasını sağlayacak.

Bu noktada LG'nin elektronik biriminin çoğu artık telefonların üretildiği Vietnam'daki fabrikada gerçekleştirilecek. Yani bu fabrikada artık ağırlıklı olarak ev aletleri üretimi yapılacak. LG, akıllı telefon fabrikası çalışanlarının istihdamını sürdürmenin bir yolu olarak, üretim kapasitesinin bir kısmını zaten cihazlara geçirmişti. Telefon hatlarında üretim yapan personeller ise Temmuz sonuna kadar farklı alanlarda çalışmaya başlayacak.

Apple ise bu durumu değerlendirmek amacıyla yeni bir iPhone 12 ya da iPhone 12 mini satın almak isteyen LG sahiplerine özel bir takas programıyla birlikte 135 dolar teklif ediyor. Tabii sahip olduğunuz telefonun 4G ya da 5G destekli bir model olması gerekiyor.

Şirketin mobil birimi 2015'ten bu yana 4,5 milyar dolardan fazla zarar etti. Dolayısıyla bu kararın alınması aslında bütçenin bir kısmının LG'nin varlık gösterdiği diğer alanlara kayacağını gösteriyor.

LG kıvrılabilir telefon projesini iptal etmiş olabilir
TEKNOLOJİ
LG kıvrılabilir telefon projesini iptal etmiş olabilir

LG akıllı telefon pazarından çekildi
TEKNOLOJİ
LG akıllı telefon pazarından çekildi
Abone Ol Google News
İstanbulda su kesintisi

İstanbul'da su kesintisi

​Dokuz ilçedeki kesinti 13 saat sürecek.
Bugün itibariyle başladı

Bugün itibariyle başladı

​İşte yasaklardan muaf olan kişi ve yerler.
Telafi eğitimi nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tek tek açıkladı.

​Salgın ve saldırılar Türkiye'yi durduramadı.

​Sabahın erken saatlerinde kapılarını açtılar.

​Özel harekat polisleri de destek verdi.
27 il için kritik uyarı!

27 il için kritik uyarı!

​Sıcaklıklar azalıyor kuvvetli yağış bekleniyor.
Gelen yolcuya<br>aşı ve test şartı

Gelen yolcuya
aşı ve test şartı

​1 Haziran itibariyle yeni kararlar alındı.
Kademeli normalleşme temizliği

Kademeli normalleşme temizliği

"Hazırlıklarımıza başladık, müşterilerimizi bekliyoruz."
Kargu<br>dünyanın dilinde

Kargu
dünyanın dilinde

​BM'ye göre tarihte bir ilke imza attı.
PKK'nın<br>canlı kalkan oyunu

PKK'nın
canlı kalkan oyunu

Köşeye sıkışan örgüt yeni tezgah peşinde.
İki gün<br>yüz yüze eğitim

İki gün
yüz yüze eğitim

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim takvimini açıkladı.
25 maddede<br>görüş birliği

25 maddede
görüş birliği

​Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.