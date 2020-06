Youtube oldu Faketube: Elli dolar ve bir bot ile on binlerce like ya da dislike satın alabilirsiniz

Youtube birçok insanın ticari gelir kapısı haline dönüşürken oyunu temiz oynayan insan sayısı da giderek azalıyor. Artık birçok şarkıcı, Youtuber, influencer videolarının rakamları ile oynayabiliyor. Elinizde 50 dolar varsa bu para ile 5 bin izlenmiş bir videonuza milyonlarca görüntüleme alıp kendinizi star gibi hissedebilir ya da beğenmediğiniz videoların linkini siteye ekleyip dislike bombardımanına tutabilirsiniz.

Bütün bu milyonlar, yüz binler gibi sayılara ulaşabilmek için ihtiyacınız olan insan sayısı ise: SIFIR...

Bir bot ve kredi kartı ile dijital dünyada değiştiremeyeceğiniz algı yok.

Bu şekilde düşük miktarlara yüzbinlerce like, dislike alabileceğiniz pek çok site mevcut.

The New York Times’ın hazırladığı dosyaya göre bu iş ciddi bir pazar haline gelmiş durumda. Martin Vassilev adlı girişimci insanların sayılara olan tutkusunu bir iş modeline dönüştürüp bundan yılda ortalama 200 bin dolar kazanmış.

Vassilev insanların taleplerine göre milyonlarca görüntülenme de satabiliyor. Videolarına yüz binlerce like da atabiliyor. Hoşlarına gitmeyen videolara da istedikleri kadar dislike iki dakika içinde hazır.

Martin Vassilev botlardan oluşturduğu sistem ile yılda 200 bin dolar kazanmış. Görsel New York Times

Vassilev'in bir parçası olduğu sahte görünüm ekosistemi, YouTube'un güvenilirliğini bir hayli zayıflatıyor. The New York Times da bu sistemi deneyip videolarındaki görüntüleme miktarının inanılmaz artışını paylaşmış:

The New York Times bot satın alımını denedikten sonra sayfalarındaki inanılmaz artışı da paylaşmış.

Vassilev gibi bu işi yapan bir başka şirket de Devumi. Şirket New York Times’ın iddiasına göre milyarlarca bot görüntüleme satarak 3 yılda 1.2 milyon dolar para kazanmış durumda.

Bu bot sahtekarlığı bazı kullanıcılar tarafından o kadar kanıksanmış durumda ki kullanıcılar sanki bir ürün almış gibi siteyi değerlendiriyor ‘vaad ettiği’ sahte izlenmeye ulaştırdığı için teşekkür edip bot takipçi almak isteyen kişilere yönlendiriyor.

Devumi'den bot tıklanma alan bir kullanıcı ürün yorumlar gibi 'hizmetin' kalitesinden övgüyle bahsetmiş.

Facebook'un reklamları botlara izlettiği ortaya çıktı: İzlenmede gözüken 10 kişiden yalnızca biri gerçek izleyici

İnternetin bot dünyası yalnızca ‘influencer’ olarak tabir ettiğimiz genç Youtuberların kullandığı bir silah değil.

Facebook’un sattığı reklam görüntülenmelerinde de bot kullandığı ortaya çıktı. Facebook’un video görüntüleme sisteminin %900’e kadar sahte olduğu tespit edildi.

Yani Facebook’un şirketinizden 10 bin kişi görüntüledi deyip buna karşılık sizden ödeme aldığı reklamı yalnızca bin kişi görüntülemiş. Geri kalan 9 bin kişi gerçek değil.

The viewership metrics were inflated by 150 to 900%. Whole companies shifted their strategy to video. Companies going bankrupt, people losing jobs, FB gets away with 0.18% of annual income ($40M / $22B), a slap on the wrist. https://t.co/6Gdw2eRY7a — Scott Galloway (@profgalloway) October 13, 2019

Dünya genelinde on binlerce şirket bu sahtekarlıktan mağdur olurken Facebook bu yaptığının karşılığında yalnızca 40 milyon dolar tazminat ödemek ile mahkum edildi. Şirketin o yıl reklamdan kazandığı para ise tam 22 milyar dolar. Yani Facebook botlarla kazandığı bu paranın yaptığı işgüzarlık ortaya çıkmasına rağmen sadece yüzde 0.18’ini geri ödedi.