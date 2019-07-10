Teknoloji YouTube kanalı sahibi milyonluk tazminat kazandı
SOSYAL MEDYA

YouTube kanalı sahibi milyonluk tazminat kazandı

Deli Mi Ne? isimli YouTube kanalının sahibi tarafından yaklaşık bir buçuk yıl önce bir televizyon kanalına açılan dava sonuçlandı. Tazminat davasını kazanan YouTuber izinsiz kullanılan videoları için 1.4 milyon TL kazandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak Diğer
Deli Mi Ne? kanalının sahibi Ali Abdüsselam Yılmaz.
Deli Mi Ne? kanalının sahibi Ali Abdüsselam Yılmaz.

Popüler YouTube kanalı Deli Mi Ne?, videolarının izinsiz bir şekilde yayınlandığı TV kanalına tazminat davası açmıştı. 15 ay önce açılan dava sonuçlandı ve Deli Mi Ne? kanalının sahibine TV kanalı tarafından 1.4 milyon TL tazminat ödenmesine karar verildi.

Deli Mi Ne? çektiği bir video ile davanın sonucunu izleyicileriyle paylaştı. Açılan dava yalnızca videoların izinsiz kullanılmasını kapsamıyor. Aynı zamanda TV kanalının hakaret içerikli konuşmaları da davaya dahil edildi. Sonuç olarak, YouTube kanalının videolarını izinsiz kullanan TV kanalına hem telif hakkı davası, hem de maddi ve manevi tazminat davası açıldı.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 72. maddesi uyarınca, manevi hakları helaldar edilen kişi uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat davası açabiliyor. Ayrıca, mali hakları helaldar edilen kişi bu sebeple maddi tazminat davası da talep edebiliyor. Birinci ve ikinci ihlalleri gerçekleşmesi durumunda hakları ihlal edilen kişi, tazminattan başka, temin edilen kârın kendine verilmesini de talep edebiliyor.

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