Bu sene İlk sahura 28 Şubat Cuma gününü 1 Mart Cumartesi'ye bağlayan gece kalkılacak. İlk teravih namazı 28 Şubat 2025 gecesi yatsı namazının ardından kılınacak. Teravi namazı, Ramazan ayında kılınır. Oruç tutamayan kimselerin de teravih namazını kılmaları sünnettir. Peki teravih namazı tek kılınır mı?

Teravih namazı evde kılınır mı? Tek başına teravih namazı nasıl kılınır?

Teravih namazı erkekler ve kadınlar için sünnet-i müekkede’dir

Ramazan ayında kılınır. Oruç tutamayan kimselerin de teravih namazını kılmaları sünnettir. Teravih namazının camide cemaatle kılınması sünnettir ve sevabı çoktur.

Evde tek başına veya cemaatle de kılınabilir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Faziletine inanarak ve mükâfatını umarak Allah rızası için ramazan gecelerini ibadetle geçiren (teravih namazını kılan) kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhari, İman, 27) Teravih namazı, yatsı namazından sonra kılınır. Yatsıdan önce kılınması caiz değildir.

Vitir namazı ramazan ayında teravihten sonra kılınır. Teravihten önce de kılınabilir.

Teravih namazı her iki rekâtın sonunda selam verilerek kılınır. Dört rekâtta bir selam verilerek de kılınır.

Vaktinde kılınmayan teravih namazı sonradan kaza edilemez.

Teravih namazının tamamı tek namaz hükmünde olduğundan bu namaz için baştan bir niyet yeterli ise de aralarda verilen selamdan sonra namazdan çıkılmış olduğundan, yeniden namaza başlarken tekrar niyet edilmesi ihtiyata daha uygundur.

Tek başına evde teravih namazı nasıl kılınır?