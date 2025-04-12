TOKİ BAŞVURULARI 2025: 250 bin konut projesinin başvuruları ne zaman?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 81 ilde hayata geçirilecek 250 bin sosyal konut projesinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un imzasıyla 81 ilin valiliklerine gönderilen genelgeyle, konutların yapılacağı arazilere ilişkin tespit ve belge hazırlıkları resmen başlatıldı.

Kamuoyunda büyük ilgi gören projeye başvuru yapmak isteyen vatandaşlar ise gözünü “TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak?” sorusuna çevirdi. Başvuru tarihleri ve şartlarının kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. Başvuruların yine e-Devlet üzerinden yapılması öngörülürken, TOKİ başvuru ekranı ve şartlarına ilişkin detayların Bakanlık tarafından paylaşılmasıyla süreç netleşecek.

250 bin konutluk dev projeye dair gelişmeleri yakından takip edenler, uygun taksitlerle ev sahibi olma umuduyla resmi açıklamaları beklemeye devam ediyor.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN, TARİH BELLİ OLDU MU, ŞARTLARI NELER?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından Türkiye genelinde konut sahibi olmayan vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sosyal konut uygulamalarının hayata geçirileceği belirtildi.

Ancak konut başvuruları tarihi ve şartları için henüz açıklama gelmedi. Konuyla ilgili bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

81 İLİN VALİLİĞİNE GENELGE GÖNDERİLDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un imzasıyla gönderilen genelgede, sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi için valiliklerden bilgi ve belgeler talep edildi.

TOKİ BAŞVURU E-DEVLET 2025: TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları nereden ve nasıl yapılacak

Toplu Konut idaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hazırlanan ve Bakan Kurum’un imzaladığı "Ülke Genelinde Gerçekleştirilecek Sosyal Konut Uygulamaları Genelgesi" 81 ilin valiliklerine gönderildi. Genelgede sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi için valiliklerden bilgi ve belgeler talep edildi. Anayasa’daki "konut hakkının" vurgulandığı genelgede, ‘Devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre kartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır, ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekler’ hükmü hatırlatıldı.







