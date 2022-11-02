TOKİ Erzurum kura tarihi çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi için 14 Eylül'de başlayan başvurular sona erdi.

TOKİ Erzurum kuraları ne zaman çekilecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, başvuru süreci devam ederken ilk temellerin geçen hafta atıldığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı: "17 ilde 6 bine yakın konutumuz hızla yükseliyor. Kuralarımızı da bir an önce çekip mart ayına kadar hepsini tamamlayacağız.” açıklamasını yaptı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir canlı yayın programında konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek."

TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?

TOKİ sosyal konut kuraları ne zaman çekilecek? sorusuna Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut tarafından cevap geldi. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, konut projesinde kura çekimlerinin 31 Ekim itibarıyla başvurular biter bitmez ilk hafta gerçekleşeceğini duyurdu. Bulut, kura çekimi sonrası başvuru bedellerinin de iade edileceğini söyledi. Buna göre; TOKİ sosyal konut kura çekimi kasım ayının ilk haftasında gerçekleşecek.

TOKİ 2+1 ve 3+1 konut kura çekiliş sonuçları e devlet üzerinden sorgulanabilecek. TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi için tıklayın.

TOKİ Erzurum evleri nerede hangi ilçede ne kadar konut yapılacak?

TOKİ Sosyal Konut Projesi ile Erzurum merkezde bin 120 konut, Aşkale’ye 164, Çat’a 120, Hınıs’a 158, Horosan’a 150, İspir’e 77, Narman’a 120, Oltu’ya 200, Olur’a 47, Pasinler’e 94, Şenkaya 90, Tekman’a 80 konut yapılacak.

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TOKİ 2+1, 3+1 konut kuraları nasıl çekilecek?

Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak. Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

TOKİ konut başvurusu ne kadar oldu?

Yatay mimari anlayışla, depreme dayanıklı, temelleri sağlam, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun, İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapılacak konutlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Geçerli başvuru sayısı 5 milyon 135 bin 324. Projemize en çok gençlerimiz ilgi gösterdi, 2 milyon 30 bin 277 gencimizin başvurusu var." ifadesini kullandı. Kategorilere göre ise projeye en çok ilgi gençlerden geldi. 2 milyon 30 bin 277 genç, ev sahibi olmak için başvuru yaptı. 505 bin 934 emekli, 256 bin 248 engelli, 6 bin 493 şehit yakını ve gazi, 1390 Kıbrıs ve Kore gazisinin başvurduğu projeye, 2 milyon 334 bin 982 kategori dışında başvuru oldu.

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Temeli atılan TOKİ konutları ve illeri

Buna göre, Ankara'da 2 bin 171, Zonguldak'ta 595, Kırşehir'de 458, Kahramanmaraş'ta 210, Aydın'da 265, Bolu'da 206, Konya'da 206, Afyonkarahisar'da 364, Diyarbakır'da 158, Uşak'ta 158, Erzurum'da 158, Muğla'da 154, Yozgat'ta 141, Manisa'da 78, Amasya'da 87, Tunceli'de 118 ve Elazığ'da 88 konutun yapımı için kazmalar vuruldu.

TOKİ 2+1, 3+1 daire fiyatı, aylık taksit ne kadar?

2+1 konut 608 bin lira (Aylık taksit 2 bin 280 lira, 240 ay vade)3+1 konut 850 bin lira (Aylık taksit 3 bin 187 lira, 240 ay vade)

TOKİ arsa fiyatları ne kadar, taksit tutarı

350-500 metrekarelik arsalar 192 bin 500 lira (1604 lira taksit, 10 yıl vade)Hisseli parseller 112 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla (937 liradan başlayan taksit ve 10 yıl vade)

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TOKİ işleri fiyatları ne kadar?

350-350 bin liradan başlayan fiyatlarla (2 bin 633 liradan başlayan taksit, 120 ay vade)

ÖZGÜN TOKİ konut, arsa, işyeri kuraları ne zaman çekilecek?

ÖZGÜN TOKİ arsa satışı hangi illerde yapılacağı belli oldu: Hangi ilde TOKİ arsa satacak?

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