Türkiye'nin, adında toplam 10 harf bulunan iki ilinin merkezleri hangi coğrafi bölgededir? Milyoner'de çıktı

22:1716/11/2025, Pazar
G: 16/11/2025, Pazar
Milyoner
Milyoner

Türkiye'nin, adında toplam 10 harf bulunan iki ilinin merkezleri hangi coğrafi bölgededir? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan bu sorunun yanıtı belli oldu. İşte 16 Kasım 2025 tarihli yarışmada sorulan 100 bin TL değerindeki Milyoner sorusunun doğru cevabı.

Soru: Türkiye'nin, adında toplam 10 harf bulunan iki ilinin merkezleri hangi coğrafi bölgededir?

Cevap: D: Marmara ve Güneydoğu Anadolu

A: Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu

B: İç Anadolu ve Karadeniz

C: Karadeniz ve Marmara

D: Marmara ve Güneydoğu Anadolu

#Kim Milyoner Olmak İster
#Milyoner sorusu
#10 harf bulunan iki ilinin merkezleri
#Türkiye
