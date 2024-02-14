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TUS geç başvuruları yarın başlıyor! ÖSYM TUS başvurusu nasıl yapılacak 2024?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 17 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan 2024-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) için başvuruların sona erdiğini duyurdu. Şimdi sıraTUS geç başvurularında... Peki, TUS geç başvuru süreci ne zaman başlayacak? 2024 TUS geç başvurusu nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

11:17 - 14/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
TUS
TUS

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları bitti. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yaptı. İşte, 2024-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı başvuru takviminde son bilgiler...

TUS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, TUS 1. Dönem başvuruları 8 Şubat'a kadar alındı.

Geç başvurular ise 15 Şubat'ta alınacak.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödenecek.

TUS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

TUS NEDİR?

Tıpta uzmanlık eğitim girişi sınavına kısaca TUS denilmektedir. Öğrenci seçme ve yerleştirme bakanlığı tarafından her yıl düzenlenmektedir. TUS sınavı tıp fakültesinden mezun olmuş kişilerin girdiği sınavlardan yalnızca bir tanesidir. Bu sınav ile birlikte TIP alanında uzmanlaşmak isteyen kişiler gerekli eğitimi alabilirler. TUS kısaca branş seçme sınavı olarak da lanse ediliyor. Genellikle Şubat ya da Ağustos aylarında yapılmaktadır. TUS Türkiye genelinde yapılan sınavlardan yalnızca bir tanesidir.

TUS SINAVI SORU SAYISI

TUS sınavı tarihte 2012'den önce sadece Ankara'da yapılıyorken, günümüzde 2012'den sonra Türkiye'nin büyük şehirlerinden olan İstanbul, İzmir ve Ankara'da da yapılmaya başlandı. TUS sınavı yılda iki defa olmaktadır. Bu sınav tam olarak 120 sorudan oluşmaktadır. TUS sınavında en önemli şeylerden bir tanesi de yabancı dil yeterliliğidir.



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